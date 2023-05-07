В Ноябрьске ураганный ветер вырвал несколько деревьев, а также развернул остановку на улице Изыскателей, в Надыме ветром сорвало кровельное железо с крыши. Фото разрушений горожане делятся в социальных сетях.
«В районе гостиницы „Белые ночи“ на дом упало дерево, ветер с корнем вырвал дерево напротив торгового центра „Ломовь“. На улице Изыскателей развернуло остановку», — сообщается в telegram-канале NSK.
В Надыме ветер сорвал с крыши несколько листов кровельного железа. Видео разгулявшейся стихии опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник Игорь Заборовский.
Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра закрыто движение по автодороге Надым — Салехард.
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