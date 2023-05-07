07 мая 2023
06 мая 2023
05 мая 2023

В ЯНАО ураган вырывает деревья и разворачивает остановки. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Танковое училище. Челябинск., последствия, ураган, дерево
В Ноябрьске упало несколько деревьев Фото:

В Ноябрьске ураганный ветер вырвал несколько деревьев, а также развернул остановку на улице Изыскателей, в Надыме ветром сорвало кровельное железо с крыши. Фото разрушений горожане делятся в социальных сетях.

«В районе гостиницы „Белые ночи“ на дом упало дерево, ветер с корнем вырвал дерево напротив торгового центра „Ломовь“. На улице Изыскателей развернуло остановку», — сообщается в telegram-канале NSK.

В Надыме ветер сорвал с крыши несколько листов кровельного железа. Видео разгулявшейся стихии опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник Игорь Заборовский.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра закрыто движение по автодороге Надым — Салехард.

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В Ноябрьске ураганный ветер вырвал несколько деревьев, а также развернул остановку на улице Изыскателей, в Надыме ветром сорвало кровельное железо с крыши. Фото разрушений горожане делятся в социальных сетях. «В районе гостиницы „Белые ночи“ на дом упало дерево, ветер с корнем вырвал дерево напротив торгового центра „Ломовь“. На улице Изыскателей развернуло остановку», — сообщается в telegram-канале NSK. В Надыме ветер сорвал с крыши несколько листов кровельного железа. Видео разгулявшейся стихии опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник Игорь Заборовский. Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра закрыто движение по автодороге Надым — Салехард.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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