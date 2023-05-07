В Ноябрьске упало несколько деревьев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Ноябрьске ураганный ветер вырвал несколько деревьев, а также развернул остановку на улице Изыскателей, в Надыме ветром сорвало кровельное железо с крыши. Фото разрушений горожане делятся в социальных сетях.

«В районе гостиницы „Белые ночи“ на дом упало дерево, ветер с корнем вырвал дерево напротив торгового центра „Ломовь“. На улице Изыскателей развернуло остановку», — сообщается в telegram-канале NSK.

В Надыме ветер сорвал с крыши несколько листов кровельного железа. Видео разгулявшейся стихии опубликовал на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» общественник Игорь Заборовский.

Ранее URA.RU рассказало, что в ЯНАО объявлено штормовое предупреждение. Из-за сильного ветра закрыто движение по автодороге Надым — Салехард.