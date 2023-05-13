«Известия»: иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

13 мая 2023 в 13:06 Размер текста - 17 +

Иностранцам в РФ разрешено оформлять ипотеку в рублях Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU Доля иностранцев, которые берут ипотеку в России, выросла в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали федеральной компании агентства недвижимости «Этажи». Новость по теме Какие льготы на покупку жилья можно получить от государства. Инфографика «По итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза. <…> Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками РФ своих программ», — подчеркнула заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с журналистами «Известий». При этом она уточнила, что зачастую банки работают только с представителями дружественных к России стран. Иностранные граждане, по ее словам, предпочитают брать жилье в Екатеринбурге, Тюмени или Москве. Решетникова также отметила, что интерес иностранцев растет к региону Югра. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала, что в России выросли цена на жилье. Это связано с тем, что возросли цены на стройматериалы. Тем не менее риэлторы говорили, что можно приобрести квартиру по сниженной цене за счет скидки от застройщика или территории.

Доля иностранцев, которые берут ипотеку в России, выросла в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали федеральной компании агентства недвижимости «Этажи». «По итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза. <…> Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками РФ своих программ», — подчеркнула заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с журналистами «Известий». При этом она уточнила, что зачастую банки работают только с представителями дружественных к России стран. Иностранные граждане, по ее словам, предпочитают брать жилье в Екатеринбурге, Тюмени или Москве. Решетникова также отметила, что интерес иностранцев растет к региону Югра. Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала, что в России выросли цена на жилье. Это связано с тем, что возросли цены на стройматериалы. Тем не менее риэлторы говорили, что можно приобрести квартиру по сниженной цене за счет скидки от застройщика или территории.