«Известия»: иностранцы стали чаще оформлять ипотеку в России

Доля иностранцев, которые берут ипотеку в России, выросла в полтора раза, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом рассказали федеральной компании агентства недвижимости «Этажи».
«По итогам прошлого месяца доля иностранцев в общем объеме заявок на оформление ипотеки выросла в полтора раза. <…> Рост произошел на фоне решения правительственной комиссии разрешить выдачу ипотеки в рублях гражданам недружественных государств, а также расширения банками РФ своих программ», — подчеркнула заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова в беседе с журналистами «Известий».
При этом она уточнила, что зачастую банки работают только с представителями дружественных к России стран. Иностранные граждане, по ее словам, предпочитают брать жилье в Екатеринбурге, Тюмени или Москве. Решетникова также отметила, что интерес иностранцев растет к региону Югра.
Ранее президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко отмечала, что в России выросли цена на жилье. Это связано с тем, что возросли цены на стройматериалы. Тем не менее риэлторы говорили, что можно приобрести квартиру по сниженной цене за счет скидки от застройщика или территории.
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