Губернатор Шумков рассказал, как поможет курганским предпринимателям после пожаров

Губернатор Шумков: курганским предпринимателям помогут восстановить сельхозимущество

13 мая 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Вадим Шумков пообещал предпринимателям поддержку в восстановлении имущества Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Жителям и сельхозтоваропроизводителям Курганской области окажут поддержку в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Прорабатываем решения по предпринимателям, потерявшим строения, сельхозтехнику и животных. По животным будет выплата в размере 70% стоимости животного, обсуждаем и отдельный вариант. По строениям, которые пострадали, тоже будем выплачивать», — сообщил Шумков. Его слова приведены в telegram-канале правительства Курганской области. Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев отметил, что также помощь необходима и сельхозтоваропроизводителям. «На данный момент товаропроизводителям предоставлены семена зерновых культур. Также пострадали зерносклады у ряда предпринимателей. Прорабатываем варианты поддержки в возмещении затрат при строительстве таких объектов», — подчеркнул он.

Жителям и сельхозтоваропроизводителям Курганской области окажут поддержку в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Прорабатываем решения по предпринимателям, потерявшим строения, сельхозтехнику и животных. По животным будет выплата в размере 70% стоимости животного, обсуждаем и отдельный вариант. По строениям, которые пострадали, тоже будем выплачивать», — сообщил Шумков. Его слова приведены в telegram-канале правительства Курганской области. Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев отметил, что также помощь необходима и сельхозтоваропроизводителям. «На данный момент товаропроизводителям предоставлены семена зерновых культур. Также пострадали зерносклады у ряда предпринимателей. Прорабатываем варианты поддержки в возмещении затрат при строительстве таких объектов», — подчеркнул он.