12 мая 2023

Губернатор Шумков рассказал, как поможет курганским предпринимателям после пожаров

Губернатор Шумков: курганским предпринимателям помогут восстановить сельхозимущество
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Награждение чиновников. Курган, шумков вадим
Вадим Шумков пообещал предпринимателям поддержку в восстановлении имущества Фото:
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Жителям и сельхозтоваропроизводителям Курганской области окажут поддержку в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Прорабатываем решения по предпринимателям, потерявшим строения, сельхозтехнику и животных. По животным будет выплата в размере 70% стоимости животного, обсуждаем и отдельный вариант. По строениям, которые пострадали, тоже будем выплачивать», — сообщил Шумков. Его слова приведены в telegram-канале правительства Курганской области.

Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев отметил, что также помощь необходима и сельхозтоваропроизводителям. «На данный момент товаропроизводителям предоставлены семена зерновых культур. Также пострадали зерносклады у ряда предпринимателей. Прорабатываем варианты поддержки в возмещении затрат при строительстве таких объектов», — подчеркнул он.

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Жителям и сельхозтоваропроизводителям Курганской области окажут поддержку в восстановлении утраченного из-за пожаров имущества и животных. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Прорабатываем решения по предпринимателям, потерявшим строения, сельхозтехнику и животных. По животным будет выплата в размере 70% стоимости животного, обсуждаем и отдельный вариант. По строениям, которые пострадали, тоже будем выплачивать», — сообщил Шумков. Его слова приведены в telegram-канале правительства Курганской области. Директор департамента агропромышленного комплекса Курганской области Павел Кощеев отметил, что также помощь необходима и сельхозтоваропроизводителям. «На данный момент товаропроизводителям предоставлены семена зерновых культур. Также пострадали зерносклады у ряда предпринимателей. Прорабатываем варианты поддержки в возмещении затрат при строительстве таких объектов», — подчеркнул он.
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