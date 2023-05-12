12 мая 2023
11 мая 2023

Активист из ЯНАО, сражающийся в зоне СВО, объявил сбор для покупки важной техники

Боец из ЯНАО попросил земляков собрать средства для покупки подавителя дронов в зону СВО
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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, автомат калашникова, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики, военный
Бойцам необходимо собрать 350 тысяч рублей Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Активист из ЯНАО Алексей Шевцов организовал сбор и обратился к землякам с просьбой собрать средства на покупку переносного подавителя БПЛА. В своем telegram-канале ямалец уточняет, что для приобретения устройства необходимо сумма в 350 тысяч рублей.

«Уважаемые пуровчане, ямальцы! Открываем сбор! Добровольцам из батальона Барсиков, очень нужен переносной подавитель БПЛА дронов (РЭБ), стоимость 350 000 рублей», — говорится в сообщении.

Шевцов поделился, что на позициях стало летать много вражеских беспилотников, которые не дают бойцам выполнять свою работу. Украинские БПЛА также выискивают минометные расчеты для уничтожения. Покупка подавителя дронов поможет добровольцам спасти жизни и технику.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

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Активист из ЯНАО Алексей Шевцов организовал сбор и обратился к землякам с просьбой собрать средства на покупку переносного подавителя БПЛА. В своем telegram-канале ямалец уточняет, что для приобретения устройства необходимо сумма в 350 тысяч рублей. «Уважаемые пуровчане, ямальцы! Открываем сбор! Добровольцам из батальона Барсиков, очень нужен переносной подавитель БПЛА дронов (РЭБ), стоимость 350 000 рублей», — говорится в сообщении. Шевцов поделился, что на позициях стало летать много вражеских беспилотников, которые не дают бойцам выполнять свою работу. Украинские БПЛА также выискивают минометные расчеты для уничтожения. Покупка подавителя дронов поможет добровольцам спасти жизни и технику. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.
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