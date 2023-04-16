16 апреля 2023
15 апреля 2023

Сенатор от ХМАО передал высокоскоростной дрон бойцам в зону СВО. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Масленица в Свердловской области, квадрокоптер, высокие технологии, дрон, коптер
Дрон способен двигаться со скоростью более 140 километров в час Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. В своем telegram-канале политик поделился, что устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

«По просьбе генерального директора „ЭЛЕКТРОМАШ“ Андрея Дубровского, передал нашим защитникам современный и мощный дрон. Он развивает скорость свыше 140 километров в час», — говорится в сообщении. Командир отряда поделился с политиком, что бойцы совершенствуют навыки в управлении беспилотниками и постепенно отставание от противника в данном направлении минимизируется.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Помимо этого, от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано необходимое медицинское оборудование.

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Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. В своем telegram-канале политик поделился, что устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский. «По просьбе генерального директора „ЭЛЕКТРОМАШ“ Андрея Дубровского, передал нашим защитникам современный и мощный дрон. Он развивает скорость свыше 140 километров в час», — говорится в сообщении. Командир отряда поделился с политиком, что бойцы совершенствуют навыки в управлении беспилотниками и постепенно отставание от противника в данном направлении минимизируется. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков передал бойцам екатеринбургского отряда ОМОН «Малахит» колеса для бронетранспортеров «Тигр». Помимо этого, от компании «АнтенМед» для жителей Макеевки было передано необходимое медицинское оборудование.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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