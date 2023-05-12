Челябинский депутат рассказал об охране Запорожской АЭС. Видео

Депутат Колесников: в районе Запорожской АЭС ведется усиленная разведка

13 мая 2023 в 13:11 Размер текста - 17 +

Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заверил депутат Олег Колесников Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Отряд БАРС «Каскад» ведет усиленную разведку в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников. «БАРС „Каскад“ ведет усиленную разведку территории вокруг Запорожской АЭС, которая является важным объектом. […] Мы видим, как наращивают силы ВСУ, как в глубоком тылу увеличивается количество и артиллерии, и другой техники», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что персонал АЭС находится на рабочих местах, станция работает стабильно. На ее территории нет тяжелого вооружения и взрывчатки. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС. Это делается с целью остановить восстановительные работы на станции.

Отряд БАРС «Каскад» ведет усиленную разведку в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников. «БАРС „Каскад“ ведет усиленную разведку территории вокруг Запорожской АЭС, которая является важным объектом. […] Мы видим, как наращивают силы ВСУ, как в глубоком тылу увеличивается количество и артиллерии, и другой техники», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что персонал АЭС находится на рабочих местах, станция работает стабильно. На ее территории нет тяжелого вооружения и взрывчатки. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС. Это делается с целью остановить восстановительные работы на станции.