12 мая 2023

Челябинский депутат рассказал об охране Запорожской АЭС. Видео

Депутат Колесников: в районе Запорожской АЭС ведется усиленная разведка
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Запорожская АЭС работает в штатном режиме, заверил депутат Олег Колесников Фото:
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Отряд БАРС «Каскад» ведет усиленную разведку в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников.

«БАРС „Каскад“ ведет усиленную разведку территории вокруг Запорожской АЭС, которая является важным объектом. […] Мы видим, как наращивают силы ВСУ, как в глубоком тылу увеличивается количество и артиллерии, и другой техники», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале.

Депутат отметил, что персонал АЭС находится на рабочих местах, станция работает стабильно. На ее территории нет тяжелого вооружения и взрывчатки.

Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС. Это делается с целью остановить восстановительные работы на станции.

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Отряд БАРС «Каскад» ведет усиленную разведку в районе Запорожской АЭС. Об этом сообщил челябинский депутат-фронтовик Олег Колесников. «БАРС „Каскад“ ведет усиленную разведку территории вокруг Запорожской АЭС, которая является важным объектом. […] Мы видим, как наращивают силы ВСУ, как в глубоком тылу увеличивается количество и артиллерии, и другой техники», — сообщил Олег Колесников в своем telegram-канале. Депутат отметил, что персонал АЭС находится на рабочих местах, станция работает стабильно. На ее территории нет тяжелого вооружения и взрывчатки. Ранее член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов говорил, что киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС. Это делается с целью остановить восстановительные работы на станции.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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