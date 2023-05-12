Рогов: Киев угрожает сотрудникам Запорожской АЭС

12 мая 2023 в 09:36 Размер текста - 17 +

Киев хочет парализовать работу станции, заявил Владимир Рогов Фото: Таисия Воронцова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Член главного совета администрации отметил, что украинская сторона делает это с целью остановить восстановительные работы на станции. А одна из главных задач президента Украины Владимира Зеленского, считает Рогов, — совсем парализовать ее работу. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о то, что ЗАЭС приостанавливает свою работу из-за провокаций со стороны ВСУ. По его словам, на данный момент приостановлены атомные реакторы, а пятый реактор находится в горячем резерве.



Киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Член главного совета администрации отметил, что украинская сторона делает это с целью остановить восстановительные работы на станции. А одна из главных задач президента Украины Владимира Зеленского, считает Рогов, — совсем парализовать ее работу. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о то, что ЗАЭС приостанавливает свою работу из-за провокаций со стороны ВСУ. По его словам, на данный момент приостановлены атомные реакторы, а пятый реактор находится в горячем резерве.