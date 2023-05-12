Рогов: Киев угрожает сотрудникам Запорожской АЭС

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Обстрел Энергодара (29/08) и ЗАЭС. Энергодар, АЭС, заэс, магатэ, энергодар
Киев хочет парализовать работу станции, заявил Владимир Рогов Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости.

Член главного совета администрации отметил, что украинская сторона делает это с целью остановить восстановительные работы на станции. А одна из главных задач президента Украины Владимира Зеленского, считает Рогов, — совсем парализовать ее работу.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о то, что ЗАЭС приостанавливает свою работу из-за провокаций со стороны ВСУ. По его словам, на данный момент приостановлены атомные реакторы, а пятый реактор находится в горячем резерве.

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Киевские власти угрожают сотрудникам Запорожской АЭС (ЗАЭС) с целью парализовать ее работу. Об этом сообщил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «Людей пытаются запугать, публикую личные данные в соцсетях, а также угрожают расправой и убийствами. Это делается как публично, так и лично присылают сообщения через различные мессенджеры», — сказал Владимир Рогов в разговоре с РИА Новости. Член главного совета администрации отметил, что украинская сторона делает это с целью остановить восстановительные работы на станции. А одна из главных задач президента Украины Владимира Зеленского, считает Рогов, — совсем парализовать ее работу. Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий заявил о то, что ЗАЭС приостанавливает свою работу из-за провокаций со стороны ВСУ. По его словам, на данный момент приостановлены атомные реакторы, а пятый реактор находится в горячем резерве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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