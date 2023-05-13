Mash: в Брянской области введен план «Перехват»

В Брянской области ввели план «Перехват»
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В Брянской области на территории Клинцовского района ввели план «Перехват» из-за падения вертолета Ми-8 и истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает telegram-канал Mash.
«На территории Клинцовского района Брянской области введен план „Перехват“. <…> Там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34», — говорится в сообщении.
Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для утончения информации. Ответ ожидается.
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