Mash: в Брянской области введен план «Перехват»

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В Брянской области ввели план «Перехват» Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В Брянской области на территории Клинцовского района ввели план «Перехват» из-за падения вертолета Ми-8 и истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает telegram-канал Mash.

«На территории Клинцовского района Брянской области введен план „Перехват“. <…> Там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34», — говорится в сообщении.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для утончения информации. Ответ ожидается.

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В Брянской области на территории Клинцовского района ввели план «Перехват» из-за падения вертолета Ми-8 и истребителя-бомбардировщика Су-34. Об этом сообщает telegram-канал Mash. «На территории Клинцовского района Брянской области введен план „Перехват“. <…> Там ищут диверсантов, которые могут быть причастны к атаке на Ми-8 и Су-34», — говорится в сообщении. Корреспондент URA.RU отправил запрос в МВД России для утончения информации. Ответ ожидается.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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