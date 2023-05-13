Губернатор Брянской области подтвердил падение вертолета

Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Брянской области
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
В результате падения вертолета Ми-8 в Брянской области пострадала одна женщина, она доставлена в районную больницу. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.
«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета (Ми-8 — прим. URA.RU). В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал Александр Богомаз в своем
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