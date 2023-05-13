Губернатор Брянской области подтвердил падение вертолета

Губернатор Брянской области Богомаз: из-за падения вертолета пострадала женщина
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Осень золотая. Челябинск, вертолет, ми-8, ми8
Ранее сообщалось, что вертолет Ми-8 упал в Брянской области Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

В результате падения вертолета Ми-8 в Брянской области пострадала одна женщина, она доставлена в районную больницу. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз.

«Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета (Ми-8 — прим. URA.RU). В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что она доставлена в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Губернатор уточнил, что из-за падения вертолета Ми-8 пострадало пять домовладений.

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В результате падения вертолета Ми-8 в Брянской области пострадала одна женщина, она доставлена в районную больницу. Об этом сообщил глава региона Александр Богомаз. «Сегодня в Клинцах произошло крушение вертолета (Ми-8 — прим. URA.RU). В результате происшествия среди гражданских есть один пострадавший — женщина», — написал Александр Богомаз в своем telegram-канале. Он отметил, что она доставлена в районную больницу. Врачи оказывают ей всю необходимую помощь. Губернатор уточнил, что из-за падения вертолета Ми-8 пострадало пять домовладений.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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