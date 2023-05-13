В Госдуме высказались о мобилизации для неслуживших россиян

Председатель комитета Госдумы Останина: в зону СВО нельзя отправлять неслуживших

13 мая 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Неслужившие россияне не могут призываться во время частичной мобилизации, отметила Нина Останина Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Мобилизация в России В зону спецоперации нельзя отправлять неслуживших россиян. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она прокомментировала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили военную службу. «Именно в рамках частичной мобилизации привлекать людей, не имеющих боевого опыта [нельзя]. Это разные вещи. Если будет всеобщая мобилизация, то мы должны, исполняя свой конституционный долг, идти все», — заявила Нина Останина, ее слова приводит издание «Говорит Москва». Она отметила, что правительство России, отвечая на инициативу Матвеева, исказило понятия. По ее словам, государственный орган в ответе ссылается на закон 1997 года о всеобщей мобилизации. Однако инициатива Матвеева касалось частичной. Останина также призвала дополнительно рассмотреть отказ правительства. По ее словам, необходимо привлечь к уголовной отнесенности тех, кто его подписал: «Если это непрофессионалы сделали, то их гнать тогда, а если это намеренно, то заводить уголовное дело и привлекать к ответственности сотрудников». Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подчеркнула, что люди без боевого опыта не смогут в короткий срок пройти обучение. Правительство России опубликовало ответ на запрос Матвеева 12 мая. В ответе была ссылка на первую часть 59 статьи Конституции РФ, где прописана обязательная защита Отечества. По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Он отметил, что такой подход может быть реализован только в случае объявления войны. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В зону спецоперации нельзя отправлять неслуживших россиян. Об этом заявила председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина. Так она прокомментировала инициативу депутата Госдумы от КПРФ Михаила Матвеева об освобождении от частичной мобилизации граждан, которые не проходили военную службу. «Именно в рамках частичной мобилизации привлекать людей, не имеющих боевого опыта [нельзя]. Это разные вещи. Если будет всеобщая мобилизация, то мы должны, исполняя свой конституционный долг, идти все», — заявила Нина Останина, ее слова приводит издание «Говорит Москва». Она отметила, что правительство России, отвечая на инициативу Матвеева, исказило понятия. По ее словам, государственный орган в ответе ссылается на закон 1997 года о всеобщей мобилизации. Однако инициатива Матвеева касалось частичной. Останина также призвала дополнительно рассмотреть отказ правительства. По ее словам, необходимо привлечь к уголовной отнесенности тех, кто его подписал: «Если это непрофессионалы сделали, то их гнать тогда, а если это намеренно, то заводить уголовное дело и привлекать к ответственности сотрудников». Председатель комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей подчеркнула, что люди без боевого опыта не смогут в короткий срок пройти обучение. Правительство России опубликовало ответ на запрос Матвеева 12 мая. В ответе была ссылка на первую часть 59 статьи Конституции РФ, где прописана обязательная защита Отечества. По словам Матвеева, из отзыва следует, что в правительстве имеют в виду всеобщую мобилизацию, а законопроект касается частичной. Он отметил, что такой подход может быть реализован только в случае объявления войны.