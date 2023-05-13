Военэксперт Дандыкин призвал создать истребительные батальоны на границе с Украиной

Военэксперт Дандыкин: в Брянской области нужны спецотряды для борьбы с диверсантами
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Тренировочные стрельбы мобилизованных с Центрального военного округа на полигоне Еланский. Свердловская область, военная техника, рсзо град, полигон еланский, реактивная система залпового огня, реактивная артиллерия
Для борьбы с диверсантами предложили создать спецотряды Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Военный эксперт Василий Дандыкин предложил использовать опыт Великой Отечественной войны и создать специальные истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«Надо сделать выводы по этой полосе, по Брянской области. Но объективно диверсионные группы ВСУ могут быть на границах Брянской области. Если они есть, то бороться с ними нужно активно, использовать опыт Великой Отечественной войны: привлекать отряды самообороны в приграничной полосе, создавать истребительные батальоны», — передает News.ru слова Дандыкина. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что в регионе ищут диверсантов после падения вертолета.

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Что известно о крушении вертолетов и истребителей в Брянской области

Ранее URA.RU сообщало, что рядом с жилым домом города Клинцы в Брянской области упал вертолет Ми-8. После этого стало известно, что второй Ми-8 рухнул в том же регионе возле деревни Волкустичи. Также стало известно о крушении военных самолетов Су-35 и Су-34. По информации Mash, на территории Клинцовского района ввели план «Перехват» с целью найти диверсантов, которые были причастны к атаке на воздушные судна.

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Военный эксперт Василий Дандыкин предложил использовать опыт Великой Отечественной войны и создать специальные истребительные батальоны на границе с Украиной. По его словам, эти отряды смогут активно бороться с диверсионными группами Вооруженных сил Украины (ВСУ). «Надо сделать выводы по этой полосе, по Брянской области. Но объективно диверсионные группы ВСУ могут быть на границах Брянской области. Если они есть, то бороться с ними нужно активно, использовать опыт Великой Отечественной войны: привлекать отряды самообороны в приграничной полосе, создавать истребительные батальоны», — передает News.ru слова Дандыкина. Таким образом он прокомментировал слухи о том, что в регионе ищут диверсантов после падения вертолета. Ранее URA.RU сообщало, что рядом с жилым домом города Клинцы в Брянской области упал вертолет Ми-8. После этого стало известно, что второй Ми-8 рухнул в том же регионе возле деревни Волкустичи. Также стало известно о крушении военных самолетов Су-35 и Су-34. По информации Mash, на территории Клинцовского района ввели план «Перехват» с целью найти диверсантов, которые были причастны к атаке на воздушные судна.
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