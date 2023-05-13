13 мая 2023

Свердловские спасатели борются с 29 крупными лесными пожарами

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Пожар в Чистопрудном. Курган, пожар, лесные пожары, дым, чистопрудное, отжиг
Спасатели тушат пожары в Тугулымском, Режевском и Артемовском городских округах Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Свердловской области за прошедшие сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Площадь лесных пожаров в регионе сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров. Непотушенными остаются 29 пожаров, из которых 12 возгораний локализованы и не распространяются», — пишет ДИП в telegram-канале.

Пожарным удалось полностью ликвидировать 20 возгораний в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и в Сухом Логу на общей площади 49,7 тысячи гектаров. В тушении пожаров были задействованы самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС РФ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Основные силы спасателей задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. С пожарами борются более 600 человек», — отметили в МЧС. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога.

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В Свердловской области за прошедшие сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП). «Площадь лесных пожаров в регионе сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров. Непотушенными остаются 29 пожаров, из которых 12 возгораний локализованы и не распространяются», — пишет ДИП в telegram-канале. Пожарным удалось полностью ликвидировать 20 возгораний в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и в Сухом Логу на общей площади 49,7 тысячи гектаров. В тушении пожаров были задействованы самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС РФ, сообщили в региональном ГУ МЧС. «Основные силы спасателей задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. С пожарами борются более 600 человек», — отметили в МЧС. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет, добавили в ведомстве. Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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