Свердловские спасатели борются с 29 крупными лесными пожарами

Спасатели тушат пожары в Тугулымском, Режевском и Артемовском городских округах Фото: Екатерина Сычкова

новость из сюжета Пожары в Свердловской области

В Свердловской области за прошедшие сутки в два раза сократилась площадь лесных пожаров. Спасатели продолжают борьбу с 29-ю крупными очагами, сообщили в департаменте информполитики региона (ДИП).

«Площадь лесных пожаров в регионе сократилась в два раза и составляет 18,5 тысячи гектаров. Непотушенными остаются 29 пожаров, из которых 12 возгораний локализованы и не распространяются», — пишет ДИП в telegram-канале.

Пожарным удалось полностью ликвидировать 20 возгораний в Тугулымском, Режевском, Артемовском городских округах, в Байкаловском районе и в Сухом Логу на общей площади 49,7 тысячи гектаров. В тушении пожаров были задействованы самолеты Бе-200, Ил-76 и вертолет Ми-8 МЧС РФ, сообщили в региональном ГУ МЧС.

«Основные силы спасателей задействованы на тушении пожаров в районе Талицкого, Невьянского, Пышминского городских округов и Ирбитского муниципального образования. С пожарами борются более 600 человек», — отметили в МЧС. Угрозы распространения лесных пожаров на населенные пункты нет, добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что под Екатеринбургом вдоль Полевского тракта загорелся лес. Рядом с местом пожара находится заправка и железная дорога.