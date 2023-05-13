13 мая 2023
12 мая 2023

Курганские погорельцы ночуют в машинах рядом с дачами, опасаясь мародеров

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Улица Бурова-Петрова. Курган, погорельцы, последствия пожара, сгоревшие дома, улица бурова петрова
Курганские погорельцы охраняют участки от мародеров Фото:
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В микрорайоне Смолино (Курган) погорельцы вынуждены ночевать в машинах на дачных участках из-за мародеров. Оставленное без присмотра железо воруют сборщики металлолома. Об этом сообщается в посте telegram-канала «Помощь погорельцам г. Курган».

«Курганцы не уходят от своих участков, потому что все разворовывают. Наживаются мародеры на горе людей, собирают остатки металла и сдают! И вот пострадавшим от пожаров приходится быть на участках 24/7», — говорится в посте.

Волонтеры, пишет автор поста, регулярно готовят горячую, свежую еду и привозят ее погорельцам в Смолино. «Горячее питание для погорельцев, пожарных, сотрудников МЧС организовано добровольцами на ежедневной основе у церкви в Смолино», — сообщается в посте. По словам волонтеров, им больно видеть как одни люди на свои средства и по своей инициативе помогают пострадавшим от пожаров, а другие занимаются мародерством.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане работают патрули в связи с произошедшими пожарами. По разработанным маршрутам проводятся объезды микрорайонов и СНТ.

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В микрорайоне Смолино (Курган) погорельцы вынуждены ночевать в машинах на дачных участках из-за мародеров. Оставленное без присмотра железо воруют сборщики металлолома. Об этом сообщается в посте telegram-канала «Помощь погорельцам г. Курган». «Курганцы не уходят от своих участков, потому что все разворовывают. Наживаются мародеры на горе людей, собирают остатки металла и сдают! И вот пострадавшим от пожаров приходится быть на участках 24/7», — говорится в посте. Волонтеры, пишет автор поста, регулярно готовят горячую, свежую еду и привозят ее погорельцам в Смолино. «Горячее питание для погорельцев, пожарных, сотрудников МЧС организовано добровольцами на ежедневной основе у церкви в Смолино», — сообщается в посте. По словам волонтеров, им больно видеть как одни люди на свои средства и по своей инициативе помогают пострадавшим от пожаров, а другие занимаются мародерством. Ранее URA.RU писало, что в Кургане работают патрули в связи с произошедшими пожарами. По разработанным маршрутам проводятся объезды микрорайонов и СНТ.
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