Чиновники сами приедут к курганcким погорельцам, чтобы помочь с документами

Заявления будут принимать в четырех пострадавших от огня районах Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В четырех районах Кургана откроют передвижные пункты сбора заявлений от пострадавших при пожарах. Об этом сообщила глава Кургана Елена Ситникова в своем telegram-канале.

«Сегодня в течение дня в микрорайонах города, пострадавших в результате пожара, будут работать передвижные пункты приема заявлений. Они разместятся в автобусах, которые будут стоять: в районе строительного рынка вдоль шоссе им. Тюнина; в Смолино, на конечной остановке; на шоссе Ботаническое, в районе СНТ „Черемушки-4“.», — говорится в сообщении мэра, адресованном пострадавшим от пожаров горожанам.

Ситникова напомнила, что по общим вопросам оказания помощи и восстановления документов курганцы также могут обраться в администрацию города Кургана — малый зал, 1 этаж. Кроме того, в Кургане действует горячая линия по телефону 42-88-20 (с 8:30 до 18:00)

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области вторые сутки бушуют пожары. Жителей эвакуировали из семи микрорайонов Кургана и СНТ, а также пяти населенных пунктов. Есть пострадавшие, десятки строений сгорели. Из-за пожаров в Курган вылетел министр МЧС России Александр Куренков. Сотрудники УМВД ищут поджигателей.