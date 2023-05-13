13 мая 2023
12 мая 2023

В Тюмень прибыли еще пять беженцев из Херсона

© Служба новостей «URA.RU»
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Прибывшим оказывают медицинскую, психологическую и юридическую помощь Фото:
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Беженцы с Донбасса и Украины

В Тюмень вновь прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.

«В Тюмень прибыли пять вынужденных переселенцев из Херсонской области. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр.

Отмечается, что прибывших переселенцев направят в городской пункт временного размещения. Также им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.

Ранее URA.RU писало о прибытии в Тюмень беженцев из Херсона. 7 мая в город приехали еще пять вынужденных переселенцев.

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В Тюмень вновь прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области. «В Тюмень прибыли пять вынужденных переселенцев из Херсонской области. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр. Отмечается, что прибывших переселенцев направят в городской пункт временного размещения. Также им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение. Ранее URA.RU писало о прибытии в Тюмень беженцев из Херсона. 7 мая в город приехали еще пять вынужденных переселенцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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