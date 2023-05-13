В Тюмень прибыли еще пять беженцев из Херсона

В Тюмень вновь прибыли вынужденные переселенцы из Херсонской области. Об этом сообщает telegram-канал Информационного центра правительства Тюменской области.
«В Тюмень прибыли пять вынужденных переселенцев из Херсонской области. На вокзале их встретили сотрудники ГУ МЧС России по Тюменской области и представители регионального Департамента социального развития», — сообщает Инфоцентр.
Отмечается, что прибывших переселенцев направят в городской пункт временного размещения. Также им окажут медицинскую, психологическую, юридическую помощь и индивидуальное сопровождение.
Ранее URA.RU писало о прибытии в Тюмень беженцев из Херсона. 7 мая в город приехали еще пять вынужденных переселенцев.
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