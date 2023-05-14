Эрдоган лидирует при предварительном подсчете 51% голосов

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В Турции 14 мая проходят президентские выборы Фото:

При обработке 51,03% голосов на президентских выборах в Турции лидирует нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает сайт Аhaber, где ведется подсчет голосов.

«После подсчета 51,03% вскрытых урн: Эрдоган — 52,03%, Кемаль Кылычдароглу — 42,11%», — передает Ahaber. Также в Турции в этот день проходят выборы в парламент страны. При подсчете 29% голосов лидирует партия Эрдогана.

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Избирательные участки работают в 81 провинции Турции. 14 мая в стране проходят выборы президента и парламента страны. Голосование будет окончено в 17:00 по московскому времени. Всего правом голоса обладают 64 миллионов турецких граждан.

Ранее Эрдоган отмечал, что готов проиграть на выборах. По его словам, он примет любое решение народа.

Всего на выборы было зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народный альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.

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При обработке 51,03% голосов на президентских выборах в Турции лидирует нынешний глава страны Реджеп Тайип Эрдоган. Об этом сообщает сайт Аhaber, где ведется подсчет голосов. «После подсчета 51,03% вскрытых урн: Эрдоган — 52,03%, Кемаль Кылычдароглу — 42,11%», — передает Ahaber. Также в Турции в этот день проходят выборы в парламент страны. При подсчете 29% голосов лидирует партия Эрдогана. Избирательные участки работают в 81 провинции Турции. 14 мая в стране проходят выборы президента и парламента страны. Голосование будет окончено в 17:00 по московскому времени. Всего правом голоса обладают 64 миллионов турецких граждан. Ранее Эрдоган отмечал, что готов проиграть на выборах. По его словам, он примет любое решение народа. Всего на выборы было зарегистрировано четыре кандидата. Среди них нынешний лидер Турции Эрдоган, лидер оппозиционной партии «Народный альянса» Кемаль Кылычдароглу, председатель партии Memleket Мухаррам Индже, член клуба «Валдай» и альянса Ata Синан Оган.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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