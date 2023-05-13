Сергей вышел из дома и не вернулся
В Тюмени ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 13 мая. Информацию о поиске разместили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».
«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сеничев Сергей, 13 лет (2010 г. р.). Центральный АО, г. Тюмень. Утром 13 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке.
Был одет в голубую джинсовую рубашку, черные спортивные штаны и голубые кроссовки. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.
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