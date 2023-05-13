13 мая 2023
12 мая 2023

В Тюмени 13-летний мальчик вышел из дома и не вернулся. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Город и жители. Тюмень, ребенок, подросток, депрессия, трудный подросток
Сергей вышел из дома и не вернулся Фото:

В Тюмени ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 13 мая. Информацию о поиске разместили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте».

«Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сеничев Сергей, 13 лет (2010 г. р.). Центральный АО, г. Тюмень. Утром 13 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке.

Был одет в голубую джинсовую рубашку, черные спортивные штаны и голубые кроссовки. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.

Фото:

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В Тюмени ищут 13-летнего мальчика, пропавшего 13 мая. Информацию о поиске разместили в группе «Поисковый отряд „ЛизаАлерт“ Тюменской области» в соцсети «ВКонтакте». «Внимание! Помогите найти подростка! Пропал Сеничев Сергей, 13 лет (2010 г. р.). Центральный АО, г. Тюмень. Утром 13 мая 2023 года вышел из дома и не вернулся», — указано в ориентировке. Был одет в голубую джинсовую рубашку, черные спортивные штаны и голубые кроссовки. Всех, кто видел или знает о местонахождении пропавшего, просят связаться номеру 102 или связаться с волонтерами поискового отряда «ЛизаАлерт» по телефону: 8-800-700-54-52.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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