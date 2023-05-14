В Берлине из-за приезда Зеленского дежурят снайперы

14 мая 2023 в 19:43 Размер текста - 17 +

На крыше Берлина дежурят снайперы из-за визита Зеленского Фото: Официальный сайт президента Украины Из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Об этом сообщает немецкое издание RND. «Снайперы расположатся на крышах, дороги будут перекрыты. В воскресенье в Германию приедет не президент США, не глава государства Израиля. <…> Прибывает президент Украины Владимир Зеленский», — передает RND . Отмечается, что информация о дежурстве снайперов была подтверждена в правительственных кругах. После визита в Германию Зеленский планирует отправиться в Париж. По информации французского телеканала BFMTV , он отправится во Францию вечером. Ранее Зеленский посетил Италию. Местная молодежь была недовольна данным фактом и вышла на протесты. Во время визита президент Украины отказался от мирного урегулирования конфликта, который предлагал Ватикан.

Из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Об этом сообщает немецкое издание RND. «Снайперы расположатся на крышах, дороги будут перекрыты. В воскресенье в Германию приедет не президент США, не глава государства Израиля. <…> Прибывает президент Украины Владимир Зеленский», — передает RND. Отмечается, что информация о дежурстве снайперов была подтверждена в правительственных кругах. После визита в Германию Зеленский планирует отправиться в Париж. По информации французского телеканала BFMTV, он отправится во Францию вечером. Ранее Зеленский посетил Италию. Местная молодежь была недовольна данным фактом и вышла на протесты. Во время визита президент Украины отказался от мирного урегулирования конфликта, который предлагал Ватикан.