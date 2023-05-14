В Берлине из-за приезда Зеленского дежурят снайперы

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, зеленский владимир, шольц олаф, stock
На крыше Берлина дежурят снайперы из-за визита Зеленского Фото:

Из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Об этом сообщает немецкое издание RND.

«Снайперы расположатся на крышах, дороги будут перекрыты. В воскресенье в Германию приедет не президент США, не глава государства Израиля. <…> Прибывает президент Украины Владимир Зеленский», — передает RND. Отмечается, что информация о дежурстве снайперов была подтверждена в правительственных кругах.

После визита в Германию Зеленский планирует отправиться в Париж. По информации французского телеканала BFMTV, он отправится во Францию вечером.

Ранее Зеленский посетил Италию. Местная молодежь была недовольна данным фактом и вышла на протесты. Во время визита президент Украины отказался от мирного урегулирования конфликта, который предлагал Ватикан.

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Из-за визита президента Украины Владимира Зеленского в Германию на крышах зданий в Берлине дежурят снайперы. Об этом сообщает немецкое издание RND. «Снайперы расположатся на крышах, дороги будут перекрыты. В воскресенье в Германию приедет не президент США, не глава государства Израиля. <…> Прибывает президент Украины Владимир Зеленский», — передает RND. Отмечается, что информация о дежурстве снайперов была подтверждена в правительственных кругах. После визита в Германию Зеленский планирует отправиться в Париж. По информации французского телеканала BFMTV, он отправится во Францию вечером. Ранее Зеленский посетил Италию. Местная молодежь была недовольна данным фактом и вышла на протесты. Во время визита президент Украины отказался от мирного урегулирования конфликта, который предлагал Ватикан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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