Бастрыкин предложил проверять на профпригодность тренеров личностного роста

Блогеры, которые продают курсы личностного роста, должны проверяться на профпригодность. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума.
«В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности <…> уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.
Он отметил, что люди покупают курсы, потому что они хотят быстро достичь результата. По словам председателя СК, не каждый блогер компетентен в своей сфере. Он привел в пример преподавателей в университетах, которые дают знания, используя особые техники. По словам Бастрыкина, не каждый блогер имеет педагогическую базу.
Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана из-за неуплаты налогов. Всего в список блогеров, которых Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует проверить, попало более 30 человек.
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