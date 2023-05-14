Бастрыкин предложил проверять на профпригодность тренеров личностного роста

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Клипарт. Сток Сайт президента России, бастрыкин александр, stock
Блогеров-коучей надо проверить на профпригодность, предложил Александр Бастрыкин Фото:

Блогеры, которые продают курсы личностного роста, должны проверяться на профпригодность. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума.

«В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности <…> уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС.

Он отметил, что люди покупают курсы, потому что они хотят быстро достичь результата. По словам председателя СК, не каждый блогер компетентен в своей сфере. Он привел в пример преподавателей в университетах, которые дают знания, используя особые техники. По словам Бастрыкина, не каждый блогер имеет педагогическую базу.

Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана из-за неуплаты налогов. Всего в список блогеров, которых Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует проверить, попало более 30 человек.

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Блогеры, которые продают курсы личностного роста, должны проверяться на профпригодность. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума. «В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности <…> уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он отметил, что люди покупают курсы, потому что они хотят быстро достичь результата. По словам председателя СК, не каждый блогер компетентен в своей сфере. Он привел в пример преподавателей в университетах, которые дают знания, используя особые техники. По словам Бастрыкина, не каждый блогер имеет педагогическую базу. Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана из-за неуплаты налогов. Всего в список блогеров, которых Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует проверить, попало более 30 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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