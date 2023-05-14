Бастрыкин предложил проверять на профпригодность тренеров личностного роста

14 мая 2023 в 21:48 Размер текста - 17 +

Блогеров-коучей надо проверить на профпригодность, предложил Александр Бастрыкин Фото: официальный сайт Президента России kremlin.ru Блогеры, которые продают курсы личностного роста, должны проверяться на профпригодность. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума. «В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности <…> уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он отметил, что люди покупают курсы, потому что они хотят быстро достичь результата. По словам председателя СК, не каждый блогер компетентен в своей сфере. Он привел в пример преподавателей в университетах, которые дают знания, используя особые техники. По словам Бастрыкина, не каждый блогер имеет педагогическую базу. Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана из-за неуплаты налогов. Всего в список блогеров, которых Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует проверить, попало более 30 человек.

Блогеры, которые продают курсы личностного роста, должны проверяться на профпригодность. С таким предложением выступил председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин во время Петербургского международного юридического форума. «В Госдуму внесен законопроект, предполагающий предоставление организатором участнику подобной просветительской деятельности <…> уведомление федеральных органов исполнительной власти о начале такой деятельности. Возможно, наряду с этим было бы правильным установить и определенные требования к компетенции людей», — заявил Александр Бастрыкин в интервью ТАСС. Он отметил, что люди покупают курсы, потому что они хотят быстро достичь результата. По словам председателя СК, не каждый блогер компетентен в своей сфере. Он привел в пример преподавателей в университетах, которые дают знания, используя особые техники. По словам Бастрыкина, не каждый блогер имеет педагогическую базу. Блогер и автор «Марафона желаний» Елена Блиновская была задержана из-за неуплаты налогов. Всего в список блогеров, которых Федеральная налоговая служба (ФНС) планирует проверить, попало более 30 человек.