Челябинская область попала в топ-15 рейтинга социально-экономического положения регионов России

Челябинская область заняла 14 место среди 85 взятых в расчет регионов России в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2022 года. При этом результат ухудшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию.
«Челябинская область в 2022 году набрала 59,911 баллов в интегральном рейтинге. В 2021 году этот показатель составлял 62,149 баллов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование.
В общем рейтинге среди 85 взятых в расчет регионов России Челябинская область заняла 14 место. По результатам 2021 года регион занимал 13 место. Лидируют в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Калмыкия и Тува.
При составлении рейтинга социально-экономического положения регионов России эксперты оценивали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета. Также показатели социальной сферы: отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни.
Ранее Челябинская область вошла топ-35 регионов с устойчивой социально-экономической ситуацией. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).
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