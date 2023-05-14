Челябинская область попала в топ-15 рейтинга социально-экономического положения регионов России

15 мая 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Челябинская область заняла 14 место Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Челябинская область заняла 14 место среди 85 взятых в расчет регионов России в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2022 года. При этом результат ухудшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию. «Челябинская область в 2022 году набрала 59,911 баллов в интегральном рейтинге. В 2021 году этот показатель составлял 62,149 баллов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. В общем рейтинге среди 85 взятых в расчет регионов России Челябинская область заняла 14 место. По результатам 2021 года регион занимал 13 место. Лидируют в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Калмыкия и Тува. При составлении рейтинга социально-экономического положения регионов России эксперты оценивали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета. Также показатели социальной сферы: отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни. Ранее Челябинская область вошла топ-35 регионов с устойчивой социально-экономической ситуацией. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).

Челябинская область заняла 14 место среди 85 взятых в расчет регионов России в рейтинге социально-экономического положения по итогам 2022 года. При этом результат ухудшился в сравнении с 2021 годом на одну позицию. «Челябинская область в 2022 году набрала 59,911 баллов в интегральном рейтинге. В 2021 году этот показатель составлял 62,149 баллов», — сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование. В общем рейтинге среди 85 взятых в расчет регионов России Челябинская область заняла 14 место. По результатам 2021 года регион занимал 13 место. Лидируют в рейтинге социально-экономического положения регионов по итогам 2022 года — Москва, Санкт-Петербург и Республика Татарстан. В аутсайдерах — Еврейская автономная область, Калмыкия и Тува. При составлении рейтинга социально-экономического положения регионов России эксперты оценивали объемы производства товаров и услуг на душу населения, доходы бюджета. Также показатели социальной сферы: отношение доходов населения к стоимости потребительских товаров и услуг, уровень безработицы, ожидаемую продолжительность жизни. Ранее Челябинская область вошла топ-35 регионов с устойчивой социально-экономической ситуацией. Рейтинг составил Фонд развития гражданского общества (ФоРГО).