14 мая 2023

В Кольцово привезли 1200 доз спермы американских быков

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды Свердловской области, корова, рогатый скот
Генетический материал из Канады и Америки будет использоваться для разведения скота на Урале Фото:

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Он будет использоваться на предприятии Ирбитского района, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области.

«Через аэропорт Кольцово города Екатеринбурга для предприятия Ирбитского района поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз происхождением Канада и США. Груз поступил из Пушкинского района Московской области», — уточнили в ведомстве.

Эксперты ветнадзора не нашли нарушений во время транспортировки груза, и он благополучно прибыл по назначению. Ранее в Свердловскую область уже привозили 7397 доз спермы быков-производителей из Таджикистана. Генетический материал будет использоваться для разведения скота в местных хозяйствах, а также на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.

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В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Он будет использоваться на предприятии Ирбитского района, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «Через аэропорт Кольцово города Екатеринбурга для предприятия Ирбитского района поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз происхождением Канада и США. Груз поступил из Пушкинского района Московской области», — уточнили в ведомстве. Эксперты ветнадзора не нашли нарушений во время транспортировки груза, и он благополучно прибыл по назначению. Ранее в Свердловскую область уже привозили 7397 доз спермы быков-производителей из Таджикистана. Генетический материал будет использоваться для разведения скота в местных хозяйствах, а также на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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