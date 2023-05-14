В Кольцово привезли 1200 доз спермы американских быков

15 мая 2023 в 09:58 Размер текста - 17 +

Генетический материал из Канады и Америки будет использоваться для разведения скота на Урале Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Он будет использоваться на предприятии Ирбитского района, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «Через аэропорт Кольцово города Екатеринбурга для предприятия Ирбитского района поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз происхождением Канада и США. Груз поступил из Пушкинского района Московской области», — уточнили в ведомстве. Эксперты ветнадзора не нашли нарушений во время транспортировки груза, и он благополучно прибыл по назначению. Ранее в Свердловскую область уже привозили 7397 доз спермы быков-производителей из Таджикистана. Генетический материал будет использоваться для разведения скота в местных хозяйствах, а также на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.

В аэропорт Кольцово (Екатеринбург) поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота происхождением из США и Канады. Он будет использоваться на предприятии Ирбитского района, сообщили URA.RU в управлении Россельхознадзора по Свердловской области. «Через аэропорт Кольцово города Екатеринбурга для предприятия Ирбитского района поступило шесть партий генетического материала крупного рогатого скота в количестве 1280 доз происхождением Канада и США. Груз поступил из Пушкинского района Московской области», — уточнили в ведомстве. Эксперты ветнадзора не нашли нарушений во время транспортировки груза, и он благополучно прибыл по назначению. Ранее в Свердловскую область уже привозили 7397 доз спермы быков-производителей из Таджикистана. Генетический материал будет использоваться для разведения скота в местных хозяйствах, а также на фермах Челябинской, Тюменской областей и Башкирии.