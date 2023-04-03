В аэропорт Кольцово привезли 54 партии спермы из Таджикистана

03 апреля 2023 в 15:41 Размер текста - 17 +

Биоматериал предназначен для разведения скота в уральских хозяйствах Фото: Сергей Русанов © URA.RU В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступило более семи тысяч доз генетического материала быков-производителей. Он поступит для разведения крупного рогатого скота в хозяйства Свердловской, Тюменской, Челябинской области и Башкирии, рассказали URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора. «Второго апреля через аэропорт Кольцово для хозяйствующих субъектов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Башкортостан поступило 54 партии замороженного генетического материала быков-производителей в количестве 7397 доз», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили агентству в управлении, биоматериал поступил из Таджикистана. Он перевозится в специальной таре — так называемых сосудах Дьюара, где может храниться долгое время в состоянии глубокой заморозки. Во время ветеринарной проверки никаких нарушений не выявлено. Ранее из Свердловской области на юг России было отправлено 100 тысяч доз генетического материала крупного рогатого скота. Странами его происхождения значились США и Канада.

В екатеринбургский аэропорт Кольцово поступило более семи тысяч доз генетического материала быков-производителей. Он поступит для разведения крупного рогатого скота в хозяйства Свердловской, Тюменской, Челябинской области и Башкирии, рассказали URA.RU в региональном управлении Россельхознадзора. «Второго апреля через аэропорт Кольцово для хозяйствующих субъектов Свердловской, Челябинской, Тюменской областей и Республики Башкортостан поступило 54 партии замороженного генетического материала быков-производителей в количестве 7397 доз», — говорится в сообщении ведомства. Как уточнили агентству в управлении, биоматериал поступил из Таджикистана. Он перевозится в специальной таре — так называемых сосудах Дьюара, где может храниться долгое время в состоянии глубокой заморозки. Во время ветеринарной проверки никаких нарушений не выявлено. Ранее из Свердловской области на юг России было отправлено 100 тысяч доз генетического материала крупного рогатого скота. Странами его происхождения значились США и Канада.