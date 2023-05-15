Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт kremlin.ru. Екатеринбург, эрдоган реджеп
Реджеп Эрдоган не смог преодолеть порог в 50% голосов в первом туре выборов, сообщает TRT Haber Фото:
новость из сюжета
Выборы президента в Турции

После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган с результатом в 49,45% голосов не смог преодолеть порог в 50%. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов.

«Реджеп Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,45% голосов и не смог преодолеть барьер в 50%», — сообщает телеканал TRT Haber. Там добавили, что главный оппонент президента Турции набрал 45% голосов.

14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. За несколько дней до голосования Кемаль Кылычдароглу призвал Россию «не вмешиваться в выборы» в республике. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппозицию.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган с результатом в 49,45% голосов не смог преодолеть порог в 50%. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов. «Реджеп Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,45% голосов и не смог преодолеть барьер в 50%», — сообщает телеканал TRT Haber. Там добавили, что главный оппонент президента Турции набрал 45% голосов. 14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. За несколько дней до голосования Кемаль Кылычдароглу призвал Россию «не вмешиваться в выборы» в республике. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппозицию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...