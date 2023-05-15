Эрдоган не достиг планки в 50% голосов после обработки 100% бюллетеней

После обработки 100% бюллетеней действующий президент Турции Реджеп Эрдоган с результатом в 49,45% голосов не смог преодолеть порог в 50%. Главный оппонент турецкого лидера Кемаль Кылычдароглу набрал 45% голосов.
«Реджеп Эрдоган после обработки 100% бюллетеней набрал 49,45% голосов и не смог преодолеть барьер в 50%», — сообщает телеканал TRT Haber. Там добавили, что главный оппонент президента Турции набрал 45% голосов.
14 мая в Турции прошли президентские и парламентские выборы. За несколько дней до голосования Кемаль Кылычдароглу призвал Россию «не вмешиваться в выборы» в республике. В ответ на это Реджеп Тайип Эрдоган раскритиковал оппозицию.
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