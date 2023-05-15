Беспилотник атаковал военный склад в Брянской области

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Дроны. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock, бла
БПЛА атаковал склад военной техники, сообщает Baza Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

БПЛА атаковал склад военной техники в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.

«Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что БПЛА скинул взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе. Это произошло утром 14 мая. Обошлось без пострадавших, однако было повреждено 5 единиц техники.

Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
БПЛА атаковал склад военной техники в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что БПЛА скинул взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе. Это произошло утром 14 мая. Обошлось без пострадавших, однако было повреждено 5 единиц техники. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...