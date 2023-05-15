Беспилотник атаковал военный склад в Брянской области

15 мая 2023 в 10:18 Размер текста - 17 +

БПЛА атаковал склад военной техники, сообщает Baza Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине БПЛА атаковал склад военной техники в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что БПЛА скинул взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе. Это произошло утром 14 мая. Обошлось без пострадавших, однако было повреждено 5 единиц техники. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.

БПЛА атаковал склад военной техники в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza. «Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что БПЛА скинул взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе. Это произошло утром 14 мая. Обошлось без пострадавших, однако было повреждено 5 единиц техники. Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.