Беспилотник атаковал военный склад в Брянской области

БПЛА атаковал склад военной техники, сообщает Baza
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
БПЛА атаковал склад военной техники в Брянской области. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«Беспилотник атаковал склад с военной техникой в Брянской области», — говорится в сообщении telegram-канала. Уточняется, что БПЛА скинул взрывное устройство на крышу склада в Суземском районе. Это произошло утром 14 мая. Обошлось без пострадавших, однако было повреждено 5 единиц техники.
Корреспондент URA.RU направил запрос в Минобороны России. Ответ ожидается.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!