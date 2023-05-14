В Тюмени полицейские устроили погоню за водителем-наркоманом

Ночью 15 мая сотрудники ДПС устроили массовую погоню за водителем «Газели», в организме которого, как выяснилось после задержания, нашли следы наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.
«Ночью 15 мая на дороге Тюмень — Нижняя Тавда сотрудниками ДПС была замечена „Газель“, которая странно двигалась по дороге в сторону Тюмени. Автомобиль постоянно цеплял обочину. После требований об остановке водитель попытался скрыться, началась погоня», — рассказали URA.RU в пресс-службе.
В районе окружной дороги в областной столице к сотрудникам присоединились еще несколько экипажей. По итогу автомобиль нарушителя «зажали» и остановили.
Как показала экспертиза, водитель 1982 года рождения находился в наркотическом опьянении: предварительные анализы показали такой результат, сейчас ожидаются окончательные выводы по всем взятым тестам. На мужчину также составили протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и выезд на встречную полосу.
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