14 мая 2023
13 мая 2023
12 мая 2023

В Тюмени полицейские устроили погоню за водителем-наркоманом

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГИБДД на дежурстве. Екатеринбург, проверка на дороге, полиция, гибдд, инспектор дпс, дпс, дорожная безопасность
Сотрудники догнали нарушителя и зажали его между несколькими экипажами Фото:

Ночью 15 мая сотрудники ДПС устроили массовую погоню за водителем «Газели», в организме которого, как выяснилось после задержания, нашли следы наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области.

«Ночью 15 мая на дороге Тюмень — Нижняя Тавда сотрудниками ДПС была замечена „Газель“, которая странно двигалась по дороге в сторону Тюмени. Автомобиль постоянно цеплял обочину. После требований об остановке водитель попытался скрыться, началась погоня», — рассказали URA.RU в пресс-службе.

В районе окружной дороги в областной столице к сотрудникам присоединились еще несколько экипажей. По итогу автомобиль нарушителя «зажали» и остановили.

Как показала экспертиза, водитель 1982 года рождения находился в наркотическом опьянении: предварительные анализы показали такой результат, сейчас ожидаются окончательные выводы по всем взятым тестам. На мужчину также составили протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и выезд на встречную полосу.

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Ночью 15 мая сотрудники ДПС устроили массовую погоню за водителем «Газели», в организме которого, как выяснилось после задержания, нашли следы наркотиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе УГИБДД по Тюменской области. «Ночью 15 мая на дороге Тюмень — Нижняя Тавда сотрудниками ДПС была замечена „Газель“, которая странно двигалась по дороге в сторону Тюмени. Автомобиль постоянно цеплял обочину. После требований об остановке водитель попытался скрыться, началась погоня», — рассказали URA.RU в пресс-службе. В районе окружной дороги в областной столице к сотрудникам присоединились еще несколько экипажей. По итогу автомобиль нарушителя «зажали» и остановили. Как показала экспертиза, водитель 1982 года рождения находился в наркотическом опьянении: предварительные анализы показали такой результат, сейчас ожидаются окончательные выводы по всем взятым тестам. На мужчину также составили протоколы за неповиновение законным требованиям сотрудников полиции и выезд на встречную полосу.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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