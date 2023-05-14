Цены на вторичную недвижимость в Екатеринбурге побили абсолютный рекорд

15 мая 2023 в 12:30 Размер текста - 17 +

Средняя стоимость квадратного метра на вторичном рынке недвижимости выросла до 106,6 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге выросла до 106,6 тысяч рублей, побив тем самым абсолютный рекорд. С начала 2023 года цены подскочили примерно на 3%. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «Если смотреть на статистику, то действительно, цены продолжают расти. Средний показатель по городу выше 106 тысяч рублей за квадратный метр — это абсолютный рекорд. С начала 2023 года цены на вторичку выросли примерно на 3%. В большинстве случаев 3% перекрываются торгами в процессе обсуждения параметров сделки между продавцом и покупателем», — сказал собеседник агентства. Более заметный рост цен состоялся в Лечебном, Горном щите, Изоплите, Истоке и других пригородных районов Екатеринбурга. Подобная тенденция роста идет уже в течении последних полутора лет. В основном, рынок вторичного жилья заполняют квартиры, которые были сданы в эксплуатацию в последние пять лет. «Если абстрагироваться от статистических показателей, то я бы говорил, что сейчас наблюдается ценовая стабилизация, когда средние показатели растут, но фактически у покупателей есть возможность совершать сделку по тем же ценам, что и полгода назад», — отметил Михаил Хорьков. Несмотря на рост цен, за прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на жилье вторичного рынка на 21,8%. Объем предложения также отметился ростом почти на 30%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Средняя стоимость квадратного метра на рынке вторичного жилья в Екатеринбурге выросла до 106,6 тысяч рублей, побив тем самым абсолютный рекорд. С начала 2023 года цены подскочили примерно на 3%. Об этом в беседе с корреспондентом URA.RU рассказал аналитик Уральской палаты недвижимости Михаил Хорьков. «Если смотреть на статистику, то действительно, цены продолжают расти. Средний показатель по городу выше 106 тысяч рублей за квадратный метр — это абсолютный рекорд. С начала 2023 года цены на вторичку выросли примерно на 3%. В большинстве случаев 3% перекрываются торгами в процессе обсуждения параметров сделки между продавцом и покупателем», — сказал собеседник агентства. Более заметный рост цен состоялся в Лечебном, Горном щите, Изоплите, Истоке и других пригородных районов Екатеринбурга. Подобная тенденция роста идет уже в течении последних полутора лет. В основном, рынок вторичного жилья заполняют квартиры, которые были сданы в эксплуатацию в последние пять лет. «Если абстрагироваться от статистических показателей, то я бы говорил, что сейчас наблюдается ценовая стабилизация, когда средние показатели растут, но фактически у покупателей есть возможность совершать сделку по тем же ценам, что и полгода назад», — отметил Михаил Хорьков. Несмотря на рост цен, за прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на жилье вторичного рынка на 21,8%. Объем предложения также отметился ростом почти на 30%.