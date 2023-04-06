У екатеринбуржцев резко вырос спрос на вторичное жилье

06 апреля 2023 в 13:16 Размер текста - 17 +

При сохранении интереса горожан к покупке «вторичек» возможно увеличение их цен, считает эксперт по недвижимости Фото: Размик Закарян © URA.RU За прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на жилье вторичного рынка на 21,8%, при этом стоимость квадратного метра поднялась на 9,5%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Несмотря на то, что за последний год средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье Екатеринбурга поднялась на 9,5%, среди горожан вырос спрос на покупку подобной недвижимости на 21,8%. Также увеличился и объем предложения на 27,9%», — отметили в пресс-службе. За первые три месяца 2023 года относительно последним трем 2022 года квадратный метр на рынке «вторичек» подорожал на 3,1%, спрос увеличился на 3,2%. Объем предложения за квартал упал на 2,9%. По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергея Хахулина, основной вклад в увеличение стоимости жилья внесли январь — март прошлого года, затем цены стагнировали и немного снизились. «Сейчас заметно постепенное восстановление спроса к уровням начала прошлого года. Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее — есть из чего выбрать, нет ажиотажа, цены замерли. Постепенно оживление спроса будет сокращать предложение, и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен», — считает эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что за первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Общий рост по России составил 4,8%. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

За прошедший год у жителей Екатеринбурга вырос спрос на жилье вторичного рынка на 21,8%, при этом стоимость квадратного метра поднялась на 9,5%. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе «Авито Недвижимость». «Несмотря на то, что за последний год средняя стоимость квадратного метра во вторичном жилье Екатеринбурга поднялась на 9,5%, среди горожан вырос спрос на покупку подобной недвижимости на 21,8%. Также увеличился и объем предложения на 27,9%», — отметили в пресс-службе. За первые три месяца 2023 года относительно последним трем 2022 года квадратный метр на рынке «вторичек» подорожал на 3,1%, спрос увеличился на 3,2%. Объем предложения за квартал упал на 2,9%. По словам руководителя направления вторичной и загородной недвижимости сервиса Сергея Хахулина, основной вклад в увеличение стоимости жилья внесли январь — март прошлого года, затем цены стагнировали и немного снизились. «Сейчас заметно постепенное восстановление спроса к уровням начала прошлого года. Покупателям доступно значительно больше объектов, чем годом ранее — есть из чего выбрать, нет ажиотажа, цены замерли. Постепенно оживление спроса будет сокращать предложение, и возможные скидки при торге. При сохранении текущей динамики восстановления активности покупателей возможно также постепенное увеличение цен», — считает эксперт по недвижимости. Ранее URA.RU сообщало, что за первый квартал 2023 года спрос на покупку квартир в новостройках Екатеринбурга вырос на 5,9%. Общий рост по России составил 4,8%.