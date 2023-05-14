14 мая 2023

Музей УГМК под Екатеринбургом стал съемочной площадкой звезды «Внутри Лапенко». Видео

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Официальное открытие музея "Крылья Победы" в Верхней Пышме. Екатеринбург, музей угмк
Музейный комплекс УГМК предоставил машины для съемок Фото:

Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) на день превратился в съемочную площадку. Здесь 14 мая снималась одна из сцен фильма «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Об этом рассказали представители музея в своем telegram-канале.

«Вчера сразу четыре наших экспоната принимали участие в съемках фильма „Исчезнувший велосипедист“ с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях», — заявили в комплексе. Несколько сцен снимались на открытой площадке музея.

Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с участием актеров Антона Лапенко и Тимофея Трибунцева. Помимо них в актерском составе числятся драматург Николай Коляда и солист группы «Курара» Олег Ягодин. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий. Это его дебют в мире игрового кино.

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Музейный комплекс УГМК в Верхней Пышме (Свердловская область) на день превратился в съемочную площадку. Здесь 14 мая снималась одна из сцен фильма «Исчезнувший велосипедист», где главную роль исполняют актеры Антон Лапенко и Тимофей Трибунцев. Об этом рассказали представители музея в своем telegram-канале. «Вчера сразу четыре наших экспоната принимали участие в съемках фильма „Исчезнувший велосипедист“ с Антоном Лапенко и Тимофеем Трибунцевым в главных ролях», — заявили в комплексе. Несколько сцен снимались на открытой площадке музея. Ранее стало известно, что в Екатеринбурге стартовали съемки фильма «Исчезнувший велосипедист» с участием актеров Антона Лапенко и Тимофея Трибунцева. Помимо них в актерском составе числятся драматург Николай Коляда и солист группы «Курара» Олег Ягодин. Режиссером стал бывший главный режиссер Театра на Таганке Юрий Муравицкий. Это его дебют в мире игрового кино.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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