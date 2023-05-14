14 мая 2023
13 мая 2023

Курганский губернатор вместе с главой МЧС облетели пострадавшие от пожаров поселки. Видео

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Министр МЧС Александр Куренков наградил сотрудников курганского ГУ МЧС. Курган , куренков александр
Глава МЧС России посмотрел на масштабы пожаров в Курганской области (архивное фото) Фото:
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Губернатор Курганской области Валим Шумков облетел пострадавшие от пожаров в регионе поселки вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.

«Облет главой МЧС России пострадавших от пожара поселков в Курганской области», — указано в посте канала.

Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал. Министр обещал вернуться в регион 18—19 мая.

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Губернатор Курганской области Валим Шумков облетел пострадавшие от пожаров в регионе поселки вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства. «Облет главой МЧС России пострадавших от пожара поселков в Курганской области», — указано в посте канала. Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал. Министр обещал вернуться в регион 18—19 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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