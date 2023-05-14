Глава МЧС России посмотрел на масштабы пожаров в Курганской области (архивное фото)
новость из сюжетаВесенние пожары в Курганской области 2023
Губернатор Курганской области Валим Шумков облетел пострадавшие от пожаров в регионе поселки вместе с главой МЧС России Александром Куренковым. Об этом сообщается в официальном telegram-канале ведомства.
«Облет главой МЧС России пострадавших от пожара поселков в Курганской области», — указано в посте канала.
Ранее URA.RU писало, что глава МЧС Куренков приехал в Курганскую область раньше, чем планировал. Министр обещал вернуться в регион 18—19 мая.
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