В Челябинской области мигрант получил 10-тысячный штраф за взятку в 500 рублей

Мужчину осудили за покушение на мелкое взяточничество Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Сосновском районе (Челябинская область) мигранта, который предложил сотруднику ГИБДД взятку, осудили на 10 тысяч. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пытался дать сотруднику 500 рублей за непривлечение к ответственности.

«С целью избежать привлечения к административной ответственности, осужденный начал склонять инспектора ГИБДД к получению взятки. Он положил перед ним 500 рублей, после чего был задержан», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Там отметили, что мигрант работал на маршрутном такси. В феврале на автодороге «Челябинск-Харлуши» его остановили и выявили факт нарушения требований перевозки людей.