14 мая 2023

В Челябинской области мигрант получил 10-тысячный штраф за взятку в 500 рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчину осудили за покушение на мелкое взяточничество Фото:

В Сосновском районе (Челябинская область) мигранта, который предложил сотруднику ГИБДД взятку, осудили на 10 тысяч. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пытался дать сотруднику 500 рублей за непривлечение к ответственности.

«С целью избежать привлечения к административной ответственности, осужденный начал склонять инспектора ГИБДД к получению взятки. Он положил перед ним 500 рублей, после чего был задержан», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

Там отметили, что мигрант работал на маршрутном такси. В феврале на автодороге «Челябинск-Харлуши» его остановили и выявили факт нарушения требований перевозки людей.

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В Сосновском районе (Челябинская область) мигранта, который предложил сотруднику ГИБДД взятку, осудили на 10 тысяч. Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, он пытался дать сотруднику 500 рублей за непривлечение к ответственности. «С целью избежать привлечения к административной ответственности, осужденный начал склонять инспектора ГИБДД к получению взятки. Он положил перед ним 500 рублей, после чего был задержан», — сообщили URA.RU в прокуратуре региона. Там отметили, что мигрант работал на маршрутном такси. В феврале на автодороге «Челябинск-Харлуши» его остановили и выявили факт нарушения требований перевозки людей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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