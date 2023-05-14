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12 мая 2023

Стартовали продажи почтовых марок, выпущенных к 300-летию Перми. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Продажа почтовой марки "Пермь-300", салон "Коллекционер" АО Марка. Пермь, филателист, почтовые марки
В продажу поступила марка «Пермь-300» Фото:
новость из сюжета
300-летие Перми

В Перми состоялась презентация почтовой марки, выпущенной к 300-летию Перми. Коллекционеры уже начали покупать их, рассказал корреспондент URA.RU.

«На марке номиналом 25 рублей изображена панорама Перми, Дом Мешкова и скульптура „Легенда о Пермском медведе“. Первые продажи уже пошли — прямо на презентации коллекционеры с удовольствием покупали марки», — сообщил журналист агентства.

Марку «Пермь-300» выпустило государственное АО «Марка». Сегодня же на пермском почтамте должно начаться гашение корреспонденции специальным штемпелем «Пермь-300». Также 15 мая вышел почтовый блок «Герб Перми» образца 2013 года с надпечаткой «Пермь 300», его номинал — 100 рублей.

Продажа почтовой марки "Пермь-300", салон "Коллекционер" АО Марка. Пермь
Новенькие марки приобретают коллекционеры
Фото:

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В Перми состоялась презентация почтовой марки, выпущенной к 300-летию Перми. Коллекционеры уже начали покупать их, рассказал корреспондент URA.RU. «На марке номиналом 25 рублей изображена панорама Перми, Дом Мешкова и скульптура „Легенда о Пермском медведе“. Первые продажи уже пошли — прямо на презентации коллекционеры с удовольствием покупали марки», — сообщил журналист агентства. Марку «Пермь-300» выпустило государственное АО «Марка». Сегодня же на пермском почтамте должно начаться гашение корреспонденции специальным штемпелем «Пермь-300». Также 15 мая вышел почтовый блок «Герб Перми» образца 2013 года с надпечаткой «Пермь 300», его номинал — 100 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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