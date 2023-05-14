В Перми состоялась презентация почтовой марки, выпущенной к 300-летию Перми. Коллекционеры уже начали покупать их, рассказал корреспондент URA.RU.
«На марке номиналом 25 рублей изображена панорама Перми, Дом Мешкова и скульптура „Легенда о Пермском медведе“. Первые продажи уже пошли — прямо на презентации коллекционеры с удовольствием покупали марки», — сообщил журналист агентства.
Марку «Пермь-300» выпустило государственное АО «Марка». Сегодня же на пермском почтамте должно начаться гашение корреспонденции специальным штемпелем «Пермь-300». Также 15 мая вышел почтовый блок «Герб Перми» образца 2013 года с надпечаткой «Пермь 300», его номинал — 100 рублей.
Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.