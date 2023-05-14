Курганские власти перед приездом Куренкова доставили гумпомощь в сгоревший микрорайон. Видео

15 мая 2023 в 13:49 Размер текста - 17 +

В курганский микрорайон Смолино привезли гумпомощь Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Власти Курганской области перед приездом главы МЧС России Александра Куренкова в сгоревший микрорайон города Смолино доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Смолино ждут министра Куренкова. Тяжелая техника разбирает завалы. Для погорельцев привезли коробки с гуманитарной помощью. В них находятся продукты, средства личной гигиены. Разгрузкой руководит первый замгубернатора Оксана Куташи», — передает корреспондент агентства. Коробки разгружают директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров, представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранее URA.RU писало, что Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.

Власти Курганской области перед приездом главы МЧС России Александра Куренкова в сгоревший микрорайон города Смолино доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Смолино ждут министра Куренкова. Тяжелая техника разбирает завалы. Для погорельцев привезли коробки с гуманитарной помощью. В них находятся продукты, средства личной гигиены. Разгрузкой руководит первый замгубернатора Оксана Куташи», — передает корреспондент агентства. Коробки разгружают директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров, представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранее URA.RU писало, что Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.