14 мая 2023

Курганские власти перед приездом Куренкова доставили гумпомощь в сгоревший микрорайон. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Смолино. Курган
В курганский микрорайон Смолино привезли гумпомощь Фото:
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Власти Курганской области перед приездом главы МЧС России Александра Куренкова в сгоревший микрорайон города Смолино доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU.

«В Смолино ждут министра Куренкова. Тяжелая техника разбирает завалы. Для погорельцев привезли коробки с гуманитарной помощью. В них находятся продукты, средства личной гигиены. Разгрузкой руководит первый замгубернатора Оксана Куташи», — передает корреспондент агентства. Коробки разгружают директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров, представители всероссийского студенческого корпуса спасателей.

Ранее URA.RU писало, что Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.

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Власти Курганской области перед приездом главы МЧС России Александра Куренкова в сгоревший микрорайон города Смолино доставили гуманитарную помощь. Об этом сообщает корреспондент URA.RU. «В Смолино ждут министра Куренкова. Тяжелая техника разбирает завалы. Для погорельцев привезли коробки с гуманитарной помощью. В них находятся продукты, средства личной гигиены. Разгрузкой руководит первый замгубернатора Оксана Куташи», — передает корреспондент агентства. Коробки разгружают директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров, представители всероссийского студенческого корпуса спасателей. Ранее URA.RU писало, что Куренков 15 мая прилетел в Курганскую область, чтобы проверить, как восстанавливают сгоревшие микрорайоны и села, помогают пострадавшим в масштабных пожарах. Изначально его ждали в конце этой недели, но министр изменил свои планы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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