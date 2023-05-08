Глава МЧС Куренков вернется в Курган ради погорельцев

Александр Куренков планирует снова пообщаться с курганскими погорельцами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023

Глава МЧС Александр Куренков вернется в Курган, чтобы пообщаться с погорельцами. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в официальном telegram-канале МЧС России.

«Обязательно будем помогать. Я в свою очередь гарантирую, что примерно 18—19 мая приеду сюда еще раз. Хотел бы встретиться с погорельцами. Если что-то не будет доработано или будут спорные моменты, то я готов это выслушать и вынести на федеральный уровень», — рассказал журналистам Куренков во время брифинга.

Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал к курганским погорельцам. Он посетил вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым пункты временного размещения пострадавших от пожаров.