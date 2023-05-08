Глава МЧС Куренков вернется в Курган ради погорельцев

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Присяга курсантов свердловского института МЧС. Екатеринбург, куренков александр
Александр Куренков планирует снова пообщаться с курганскими погорельцами Фото:
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Глава МЧС Александр Куренков вернется в Курган, чтобы пообщаться с погорельцами. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в официальном telegram-канале МЧС России.

«Обязательно будем помогать. Я в свою очередь гарантирую, что примерно 18—19 мая приеду сюда еще раз. Хотел бы встретиться с погорельцами. Если что-то не будет доработано или будут спорные моменты, то я готов это выслушать и вынести на федеральный уровень», — рассказал журналистам Куренков во время брифинга.

Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал к курганским погорельцам. Он посетил вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым пункты временного размещения пострадавших от пожаров.

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Глава МЧС Александр Куренков вернется в Курган, чтобы пообщаться с погорельцами. Об этом он сообщил в видео, опубликованном в официальном telegram-канале МЧС России. «Обязательно будем помогать. Я в свою очередь гарантирую, что примерно 18—19 мая приеду сюда еще раз. Хотел бы встретиться с погорельцами. Если что-то не будет доработано или будут спорные моменты, то я готов это выслушать и вынести на федеральный уровень», — рассказал журналистам Куренков во время брифинга. Ранее URA.RU писало, что министр Куренков приехал к курганским погорельцам. Он посетил вместе с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым пункты временного размещения пострадавших от пожаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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