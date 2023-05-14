14 мая 2023

Челябинский губернатор Текслер предложил властям Казахстана возродить старую традицию

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Алексей Текслер на открытии Года педагога и наставника в и в Челябинском механико-технологическом техникуме. Челябинск , текслер алексей
Алексей Текслер пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находясь в Астане, предложил Казахстану восстановить традицию ежегодных взаимных визитов. Об этом URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе главы региона.

«В заключение визита в Казахстан Алексей Текслер предложил восстановить традицию ежегодных взаимных визитов, прерванную пандемией коронавируса. Он пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как «Север — Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое».

Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана. В настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана. Он также обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с предложением поддержки инвестиционных проектов.

Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. В рамках визита он провел встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находясь в Астане, предложил Казахстану восстановить традицию ежегодных взаимных визитов. Об этом URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе главы региона. «В заключение визита в Казахстан Алексей Текслер предложил восстановить традицию ежегодных взаимных визитов, прерванную пандемией коронавируса. Он пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора. Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как «Север — Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое». Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана. В настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана. Он также обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с предложением поддержки инвестиционных проектов. Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. В рамках визита он провел встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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