Челябинский губернатор Текслер предложил властям Казахстана возродить старую традицию

Алексей Текслер пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер, находясь в Астане, предложил Казахстану восстановить традицию ежегодных взаимных визитов. Об этом URA.RU сообщили 15 мая в пресс-службе главы региона.

«В заключение визита в Казахстан Алексей Текслер предложил восстановить традицию ежегодных взаимных визитов, прерванную пандемией коронавируса. Он пригласил делегацию Костанайской области посетить Челябинск в сентябре», — заявили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Губернатор добавил, что благодаря реализации таких проектов, как «Север — Юг» и «Восточный коридор», возрастает объем грузоперевозок. В Челябинской области идет реконструкция автодороги до границы с Казахстаном и автомобильного пограничного пункта пропуска «Бугристое».

Текслер подчеркнул заинтересованность челябинского бизнеса в сотрудничестве с партнерами из Казахстана. В настоящее время есть ряд программ по локализации производства на территории Казахстана. Он также обратился к акиму Костанайской области Кумару Аксакалову с предложением поддержки инвестиционных проектов.

Текслер с рабочим визитом 15 мая прилетел в Казахстан во главе региональной делегации. В рамках визита он провел встречу с премьер-министром Республики Алиханом Смаиловым.