Таможенники пресекли отправку 100 тонн нефрита в КНР Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники Челябинской таможни перехватили крупную партию нефрита, который пытались контрабандой вывезти в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, после перехвата были обнаружены еще 87 тонн товара.

«Первая же партия отгруженного злоумышленниками нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 млн рублей была задержана таможенниками на территории Челябинской области. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители обнаружили еще 87 тонн минерала и установили всех членов преступной группы», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что организаторами преступной схемы стали жители Челябинска и Екатеринбурга. Они планировали перевозить нефрит грузовыми автомобилями в Беларусь, там его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в КНР.

Членов ОПГ задержали. Свою вину они признали. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой). Им грозит штраф и наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленники планировали поставлять нефрит в Китай Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Груз перевозили на грузовых автомобилях Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления

Вес контрабанды нефрита составил 100 тонн Фото: пресс-служба Уральского таможенного управления