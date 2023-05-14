14 мая 2023

Челябинские таможенники перехватили 100 тонн контрабанды в Китай. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-конференция начальника таможни Михаила Пономарева. Челябинск, таможня, шеврон, таможенная служба, федеральная таможенная служба
Таможенники пресекли отправку 100 тонн нефрита в КНР Фото:

Сотрудники Челябинской таможни перехватили крупную партию нефрита, который пытались контрабандой вывезти в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, после перехвата были обнаружены еще 87 тонн товара.

«Первая же партия отгруженного злоумышленниками нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 млн рублей была задержана таможенниками на территории Челябинской области. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители обнаружили еще 87 тонн минерала и установили всех членов преступной группы», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

В ведомстве отметили, что организаторами преступной схемы стали жители Челябинска и Екатеринбурга. Они планировали перевозить нефрит грузовыми автомобилями в Беларусь, там его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в КНР.

Членов ОПГ задержали. Свою вину они признали. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой). Им грозит штраф и наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.

Злоумышленники планировали поставлять нефрит в Китай
Злоумышленники планировали поставлять нефрит в Китай
Фото:
Груз перевозили на грузовых автомобилях
Груз перевозили на грузовых автомобилях
Фото:
Вес контрабанды нефрита составил 100 тонн
Вес контрабанды нефрита составил 100 тонн
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Сотрудники Челябинской таможни перехватили крупную партию нефрита, который пытались контрабандой вывезти в Китайскую народную республику (КНР). Как сообщили 15 мая URA.RU в пресс-службе Уральского таможенного управления, после перехвата были обнаружены еще 87 тонн товара. «Первая же партия отгруженного злоумышленниками нефрита весом 13 тонн и стоимостью более 12 млн рублей была задержана таможенниками на территории Челябинской области. Были проведены оперативно-разыскные мероприятия, в ходе которых правоохранители обнаружили еще 87 тонн минерала и установили всех членов преступной группы», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. В ведомстве отметили, что организаторами преступной схемы стали жители Челябинска и Екатеринбурга. Они планировали перевозить нефрит грузовыми автомобилями в Беларусь, там его должны были оформить через подставную фирму с изменением страны происхождения товара. Затем члены банды намеревались переправить полудрагоценный камень по поддельным документам в КНР. Членов ОПГ задержали. Свою вину они признали. В отношении всех четверых возбуждено уголовное дело по дело по ч. 3 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов, совершенная организованной преступной группой). Им грозит штраф и наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет.
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© Служба новостей «URA.RU»
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