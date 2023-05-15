Жители Екатеринбурга заметили странную фигуру с ребенком, которая отдаленно напоминает скульптуры с кладбища. Она находится за забором детского сада № 251 на ул. Папанина 24.
«У нас в соседнем дворе у забора детского сада кто-то установил вот такую скульптуру. В чате дома бурное обсуждение, в диапазоне от „это пугает детей и нужно срочно убрать“ до предложений перенести ко входу в „Бристоль“ и сравнений со скульптурой „Плащ совести“ в центре Праги», — рассказала блогер Анна Филосян в своем telegram-канале «Е-катарсис».
Как рассказала автор поста URA.RU, ее соседи в общедомовом чате пообщались с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседней пятиэтажке живет женщина, которую ранее застукали за тем, что она решила украсить забор бетонными тряпками в виде роз. Заведующая детским садом № 251 Наталья Козлова подтвердила корреспонденту, что такой случай был.
«Эта женщина однажды на заборе повесила тряпки. Я ее искала-искала по дому, не нашла. Потом она сама позвонила и сказала, что все уберет. На этом у нас разговор закончился», — рассказала Козлова. Учреждение уже обратилось к муниципальному заказчику, который занимается территорией, и сообщило о произведении искусства, которое пугает детей и прохожих. Там пообещали предпринять меры.
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