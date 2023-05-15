В Екатеринбурге установили жуткую «кладбищенскую» статую возле детского сада. Фото

В Екатеринбурге установили пугающую статую без лица возле детского сада

15 мая 2023 в 15:43 Размер текста - 17 +

Некоторым творчество во дворе напоминает памятники с кладбища Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жители Екатеринбурга заметили странную фигуру с ребенком, которая отдаленно напоминает скульптуры с кладбища. Она находится за забором детского сада № 251 на ул. Папанина 24. «У нас в соседнем дворе у забора детского сада кто-то установил вот такую скульптуру. В чате дома бурное обсуждение, в диапазоне от „это пугает детей и нужно срочно убрать“ до предложений перенести ко входу в „Бристоль“ и сравнений со скульптурой „Плащ совести“ в центре Праги», — рассказала блогер Анна Филосян в своем telegram-канале «Е-катарсис». Как рассказала автор поста URA.RU, ее соседи в общедомовом чате пообщались с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседней пятиэтажке живет женщина, которую ранее застукали за тем, что она решила украсить забор бетонными тряпками в виде роз. Заведующая детским садом № 251 Наталья Козлова подтвердила корреспонденту, что такой случай был. «Эта женщина однажды на заборе повесила тряпки. Я ее искала-искала по дому, не нашла. Потом она сама позвонила и сказала, что все уберет. На этом у нас разговор закончился», — рассказала Козлова. Учреждение уже обратилось к муниципальному заказчику, который занимается территорией, и сообщило о произведении искусства, которое пугает детей и прохожих. Там пообещали предпринять меры. Фото: предоставлено Анной Филосян Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Екатеринбурга заметили странную фигуру с ребенком, которая отдаленно напоминает скульптуры с кладбища. Она находится за забором детского сада № 251 на ул. Папанина 24. «У нас в соседнем дворе у забора детского сада кто-то установил вот такую скульптуру. В чате дома бурное обсуждение, в диапазоне от „это пугает детей и нужно срочно убрать“ до предложений перенести ко входу в „Бристоль“ и сравнений со скульптурой „Плащ совести“ в центре Праги», — рассказала блогер Анна Филосян в своем telegram-канале «Е-катарсис». Как рассказала автор поста URA.RU, ее соседи в общедомовом чате пообщались с заведующей детского сада, и та рассказала, что в соседней пятиэтажке живет женщина, которую ранее застукали за тем, что она решила украсить забор бетонными тряпками в виде роз. Заведующая детским садом № 251 Наталья Козлова подтвердила корреспонденту, что такой случай был. «Эта женщина однажды на заборе повесила тряпки. Я ее искала-искала по дому, не нашла. Потом она сама позвонила и сказала, что все уберет. На этом у нас разговор закончился», — рассказала Козлова. Учреждение уже обратилось к муниципальному заказчику, который занимается территорией, и сообщило о произведении искусства, которое пугает детей и прохожих. Там пообещали предпринять меры.