Москалькова отчиталась перед Путиным о помощи россиянам во время СВО

Москалькова: за время спецоперации правовая помощь оказана 255 тысячам россиян
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Татьяна Москалькова. Екатеринбург, москалькова татьяна
Татьяна Москалькова предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим Фото:

С начала спецоперации почти 255 тысяч россиян получили правовую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Удалось оказать помощь и поучаствовать в восстановлении прав 13 тысяч граждан в прошлом году и почти двух тысяч в этом. А вместе с коллективными обращениями — более 255 тысяч. Речь идет о наших гражданах, которых удерживали на территории Украины», — сказала Татьяна Москалькова. Трансляция ее доклада велась в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что получила более трех тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации, а также предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим или родным погибших по месту постоянной прописки.

Ранее Москалькова пообещала разобраться с проблемами медиков в прифронтовой зоне. Работники пожаловались на потерю в заработной плате. Омбудсмен пообещала решить ситуацию совместно с Минобороны и публично сообщить о результатах проверки.

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С начала спецоперации почти 255 тысяч россиян получили правовую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Удалось оказать помощь и поучаствовать в восстановлении прав 13 тысяч граждан в прошлом году и почти двух тысяч в этом. А вместе с коллективными обращениями — более 255 тысяч. Речь идет о наших гражданах, которых удерживали на территории Украины», — сказала Татьяна Москалькова. Трансляция ее доклада велась в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что получила более трех тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации, а также предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим или родным погибших по месту постоянной прописки. Ранее Москалькова пообещала разобраться с проблемами медиков в прифронтовой зоне. Работники пожаловались на потерю в заработной плате. Омбудсмен пообещала решить ситуацию совместно с Минобороны и публично сообщить о результатах проверки.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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