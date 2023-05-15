Москалькова отчиталась перед Путиным о помощи россиянам во время СВО

Москалькова: за время спецоперации правовая помощь оказана 255 тысячам россиян

15 мая 2023 в 17:32 Размер текста - 17 +

Татьяна Москалькова предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU С начала спецоперации почти 255 тысяч россиян получили правовую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Удалось оказать помощь и поучаствовать в восстановлении прав 13 тысяч граждан в прошлом году и почти двух тысяч в этом. А вместе с коллективными обращениями — более 255 тысяч. Речь идет о наших гражданах, которых удерживали на территории Украины», — сказала Татьяна Москалькова. Трансляция ее доклада велась в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что получила более трех тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации, а также предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим или родным погибших по месту постоянной прописки. Ранее Москалькова пообещала разобраться с проблемами медиков в прифронтовой зоне. Работники пожаловались на потерю в заработной плате. Омбудсмен пообещала решить ситуацию совместно с Минобороны и публично сообщить о результатах проверки.

С начала спецоперации почти 255 тысяч россиян получили правовую помощь. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в докладе на встрече с президентом России Владимиром Путиным. «Удалось оказать помощь и поучаствовать в восстановлении прав 13 тысяч граждан в прошлом году и почти двух тысяч в этом. А вместе с коллективными обращениями — более 255 тысяч. Речь идет о наших гражданах, которых удерживали на территории Украины», — сказала Татьяна Москалькова. Трансляция ее доклада велась в эфире телеканала «Россия 24». Она добавила, что получила более трех тысяч обращений по вопросам частичной мобилизации, а также предложила производить соцвыплаты раненым военнослужащим или родным погибших по месту постоянной прописки. Ранее Москалькова пообещала разобраться с проблемами медиков в прифронтовой зоне. Работники пожаловались на потерю в заработной плате. Омбудсмен пообещала решить ситуацию совместно с Минобороны и публично сообщить о результатах проверки.