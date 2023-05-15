Путин упростил получение гражданства иностранным участникам СВО

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Владимир Путин на волонтерской премии "Мы вместе". Москва, путин владимир
Владимир Путин поручил упростить получение гражданства военным и их родственникам Фото:

Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить получение гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период проведения спецоперации. Информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации.

«Внести в указ президента РФ изменения „о приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы“», — говорится в сообщении. Уточняется, что получение гражданства будет распространяться и на родственников военнослужащих.

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Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить получение гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период проведения спецоперации. Информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ президента РФ изменения „о приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы“», — говорится в сообщении. Уточняется, что получение гражданства будет распространяться и на родственников военнослужащих.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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