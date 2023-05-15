Путин упростил получение гражданства иностранным участникам СВО

Владимир Путин поручил упростить получение гражданства военным и их родственникам
Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить получение гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период проведения спецоперации. Информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ изменения „о приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы“», — говорится в сообщении. Уточняется, что получение гражданства будет распространяться и на родственников военнослужащих.
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