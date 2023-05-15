Путин упростил получение гражданства иностранным участникам СВО 15 мая 2023 в 16:35 Размер текста - 17 + Владимир Путин поручил упростить получение гражданства военным и их родственникам Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить получение гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период проведения спецоперации. Информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ президента РФ изменения „о приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы“», — говорится в сообщении. Уточняется, что получение гражданства будет распространяться и на родственников военнослужащих. Президент России Владимир Путин подписал указ, позволяющий упростить получение гражданства иностранным гражданам, заключившим контракт с Минобороны РФ в период проведения спецоперации. Информация опубликована на Официальном интернет-портале правовой информации. «Внести в указ президента РФ изменения „о приеме в гражданство России в упрощенном порядке иностранных граждан, заключивших контракты о прохождении военной службы“», — говорится в сообщении. Уточняется, что получение гражданства будет распространяться и на родственников военнослужащих. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям