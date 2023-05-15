Челябинцы собрали гуманитарный груз для танкового полка Чебаркульской дивизии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинцы 15 мая отправили квадрокоптеры и противодроновые ружья военнослужащим Чебаркульской дивизии в зону СВО. О том, что груз будут сопровождать члены Курчатовского и Ленинского отделений Челябинска партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU с места отгрузки.

«Сопровождать груз поедут члены Курчатовского и Ленинского местного отделения Партии „Единая Россия“. Отправляем квадрокоптеры, радиостанции, аккумуляторные батареи. В груз также вошли запасные части, масла и тенты для автомобилей, строительные инструменты и пленка, бензопилы, генераторы», — сообщили корреспонденту URA.RU представители ЕР.

Депутат Ленинского района от ЕР Виталий Родионов рассказал URA.RU, что к участникам СВО поедут также противодроновые ружья. В числе гуманитарных посылок спальные мешки, нижнее белье, средства личной гигиены, летние берцы и костюмы. Отдельно для бойцов собрали продуктовые наборы и письма от родных.

В гуманитарный груз вошли запчасти, масла и тенты для автомобилей Камаз и Урал, средства гигиены и продуктовые наборы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Среди посылок спальные мешки, берцы и одежда Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Дополнительно будут доставлены послания и груз, собранные школами и детскими садами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU