Земляки отправили челябинским танкистам противодроновые ружья и квадрокоптеры. Фото, видео

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Гуманитарный груз. Челябинск , гуманитарный груз
Челябинцы собрали гуманитарный груз для танкового полка Чебаркульской дивизии Фото:

Челябинцы 15 мая отправили квадрокоптеры и противодроновые ружья военнослужащим Чебаркульской дивизии в зону СВО. О том, что груз будут сопровождать члены Курчатовского и Ленинского отделений Челябинска партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU с места отгрузки.

«Сопровождать груз поедут члены Курчатовского и Ленинского местного отделения Партии „Единая Россия“. Отправляем квадрокоптеры, радиостанции, аккумуляторные батареи. В груз также вошли запасные части, масла и тенты для автомобилей, строительные инструменты и пленка, бензопилы, генераторы», — сообщили корреспонденту URA.RU представители ЕР.

Депутат Ленинского района от ЕР Виталий Родионов рассказал URA.RU, что к участникам СВО поедут также противодроновые ружья. В числе гуманитарных посылок спальные мешки, нижнее белье, средства личной гигиены, летние берцы и костюмы. Отдельно для бойцов собрали продуктовые наборы и письма от родных.

Гуманитарный груз. Челябинск
В гуманитарный груз вошли запчасти, масла и тенты для автомобилей Камаз и Урал, средства гигиены и продуктовые наборы
Фото:
Гуманитарный груз. Челябинск
Среди посылок спальные мешки, берцы и одежда
Фото:
Гуманитарный груз. Челябинск
Дополнительно будут доставлены послания и груз, собранные школами и детскими садами
Фото:
Гуманитарный груз. Челябинск
Груз будут сопровождать члены Курчатовского и Ленинского местного отделения Партии «Единая Россия»
Фото:

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Челябинцы 15 мая отправили квадрокоптеры и противодроновые ружья военнослужащим Чебаркульской дивизии в зону СВО. О том, что груз будут сопровождать члены Курчатовского и Ленинского отделений Челябинска партии «Единая Россия», передает корреспондент URA.RU с места отгрузки. «Сопровождать груз поедут члены Курчатовского и Ленинского местного отделения Партии „Единая Россия“. Отправляем квадрокоптеры, радиостанции, аккумуляторные батареи. В груз также вошли запасные части, масла и тенты для автомобилей, строительные инструменты и пленка, бензопилы, генераторы», — сообщили корреспонденту URA.RU представители ЕР. Депутат Ленинского района от ЕР Виталий Родионов рассказал URA.RU, что к участникам СВО поедут также противодроновые ружья. В числе гуманитарных посылок спальные мешки, нижнее белье, средства личной гигиены, летние берцы и костюмы. Отдельно для бойцов собрали продуктовые наборы и письма от родных.
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