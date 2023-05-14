14 мая 2023
13 мая 2023

Власти ЯНАО займутся благоустройством больничных городков

© Служба новостей «URA.RU»
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Открытие спортивного комплекса "Полярный". Лабытнанги, артюхов дмитрий
Артюхов отметил, что пространство возле больниц должно быть комфортным для пациентов Фото:

Власти ЯНАО планируют запустить программу по благоустройству больничных городков. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале.

«Как и обещал, запускаем большую программу благоустройства наших больничных городков. В этом году начнем в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале. Затем — в остальных муниципалитетах», — рассказал Артюхов в telegram-канале. Глава региона отметил, что пространство возле больниц должно быть комфортным, так как это влияет на самочувствие пациентов и настроение их родных.

Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО назвал приоритетными направлениями развития региона поддержку семей с детьми, безопасность жизни, медицину, жилье и дороги. О запуске проекта по благоустройству медицинских городков Артюхов объявил в апреле 2023 года.

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Власти ЯНАО планируют запустить программу по благоустройству больничных городков. Об этом сообщил губернатор региона Дмитрий Артюхов в своем telegram-канале. «Как и обещал, запускаем большую программу благоустройства наших больничных городков. В этом году начнем в Салехарде, Лабытнанги, Новом Уренгое, Ноябрьске, Надыме и Тарко-Сале. Затем — в остальных муниципалитетах», — рассказал Артюхов в telegram-канале. Глава региона отметил, что пространство возле больниц должно быть комфортным, так как это влияет на самочувствие пациентов и настроение их родных. Ранее URA.RU писало, что губернатор ЯНАО назвал приоритетными направлениями развития региона поддержку семей с детьми, безопасность жизни, медицину, жилье и дороги. О запуске проекта по благоустройству медицинских городков Артюхов объявил в апреле 2023 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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