Переговоры Алексей Текслер провел в ходе краткого рабочего визита в Казахстан Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 мая провел переговоры в Казахстане о возобновлении авиасообщения с Астаной. Как сообщил глава региона, об этом шла речь в ходе ряда встреч в правительстве республики.

«Встретился сегодня с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, руководителями ряда министерств. Работаем над восстановлением авиасообщения между Челябинской и Астаной», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Кроме переговоров в столице губернатор встретился с руководством соседней Костанайской области. Текслер отметил, что регион среди субъектов Федерации находится на третьем месте по товарообороту с Казахстаном. Одним из направлений развития кооперации станет сельское хозяйство. Договорились работать над расширением пограничных пунктов пропуска.

Глава региона предложил восстановить традицию взаимных визитов. Он пригласил делегацию Костанайской области в сентябре посетить Челябинск с ответным визитом.

Алексей Текслер провел ряд встреч в правительстве Казахстана и руководящих органах Костанайской области Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Стороны договорились увеличить размеры взаимной кооперации Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области