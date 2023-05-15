Челябинский губернатор провел переговоры об авиарейсах в Казахстан. Фото

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Всероссийская конференция для предпринимателей «ЗАБИЗНЕС рейтинг регионов. Челябинская область». Челябинск, текслер алексей
Переговоры Алексей Текслер провел в ходе краткого рабочего визита в Казахстан Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 мая провел переговоры в Казахстане о возобновлении авиасообщения с Астаной. Как сообщил глава региона, об этом шла речь в ходе ряда встреч в правительстве республики.

«Встретился сегодня с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, руководителями ряда министерств. Работаем над восстановлением авиасообщения между Челябинской и Астаной», — написал Текслер в своем telegram-канале.

Кроме переговоров в столице губернатор встретился с руководством соседней Костанайской области. Текслер отметил, что регион среди субъектов Федерации находится на третьем месте по товарообороту с Казахстаном. Одним из направлений развития кооперации станет сельское хозяйство. Договорились работать над расширением пограничных пунктов пропуска.

Глава региона предложил восстановить традицию взаимных визитов. Он пригласил делегацию Костанайской области в сентябре посетить Челябинск с ответным визитом.

Алексей Текслер провел ряд встреч в правительстве Казахстана и руководящих органах Костанайской области
Алексей Текслер провел ряд встреч в правительстве Казахстана и руководящих органах Костанайской области
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Стороны договорились увеличить размеры взаимной кооперации
Стороны договорились увеличить размеры взаимной кооперации
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Среди других на встречах обсуждали вопросы локализации ряда производств в Казахстане
Среди других на встречах обсуждали вопросы локализации ряда производств в Казахстане
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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 15 мая провел переговоры в Казахстане о возобновлении авиасообщения с Астаной. Как сообщил глава региона, об этом шла речь в ходе ряда встреч в правительстве республики. «Встретился сегодня с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым, руководителями ряда министерств. Работаем над восстановлением авиасообщения между Челябинской и Астаной», — написал Текслер в своем telegram-канале. Кроме переговоров в столице губернатор встретился с руководством соседней Костанайской области. Текслер отметил, что регион среди субъектов Федерации находится на третьем месте по товарообороту с Казахстаном. Одним из направлений развития кооперации станет сельское хозяйство. Договорились работать над расширением пограничных пунктов пропуска. Глава региона предложил восстановить традицию взаимных визитов. Он пригласил делегацию Костанайской области в сентябре посетить Челябинск с ответным визитом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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Ссылки по теме
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