Власти Екатеринбурга подали иск в суд о сносе бассейна «Баден-Бадена» на Шарташе

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Шарташский лесопарк. Каменные палатки. Екатеринбург, велосипедист, прогулка по парку, лесопарк шарташский
В Шарташском лесопарке компания «Баден-Баден» начала благоустраивать территорию Фото:

Администрация Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.

Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. При этом представители «Баден-Бадена» ранее заявляли, что участок находится в частной собственности и там ведутся работы по благоустройству.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Администрация Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии. Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. При этом представители «Баден-Бадена» ранее заявляли, что участок находится в частной собственности и там ведутся работы по благоустройству.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...