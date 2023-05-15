Власти Екатеринбурга подали иск в суд о сносе бассейна «Баден-Бадена» на Шарташе

В Шарташском лесопарке компания «Баден-Баден» начала благоустраивать территорию
Администрация Екатеринбурга подала иск в Кировский районный суд о сносе конструкции бассейна, который «Баден-Баден» построила на Шарташе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе мэрии.
Основанием для иска стало заключение департамента государственного жилищного и строительного надзора Свердловской области о том, что постройка является самовольной. При этом представители «Баден-Бадена» ранее заявляли, что участок находится в частной собственности и там ведутся работы по благоустройству.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!