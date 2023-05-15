Пермские власти призывают жителей сообщать о беспилотниках в небе

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, квадрокоптер, бпла, беспилотник, дрон
За нелегальный полет можно получить крупный штраф Фото:

После запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. Так, соответствующее объявление появилось на странице администрации Октябрьского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В случае обнаружения использования беспилотных летательных аппаратов сообщить в ЕДДС по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД», — говорится в сообщении. Чиновники напоминают, что за нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. При этом, как отмечают в мэрии Октябрьского округа, для получения разрешения на полеты, можно обратиться к местным властям.

Запрет на использовании на территории Пермского края беспилотных летательных аппаратов введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».

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После запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. Так, соответствующее объявление появилось на странице администрации Октябрьского городского округа в соцсети «ВКонтакте». «В случае обнаружения использования беспилотных летательных аппаратов сообщить в ЕДДС по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД», — говорится в сообщении. Чиновники напоминают, что за нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. При этом, как отмечают в мэрии Октябрьского округа, для получения разрешения на полеты, можно обратиться к местным властям. Запрет на использовании на территории Пермского края беспилотных летательных аппаратов введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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