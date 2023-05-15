Пермские власти призывают жителей сообщать о беспилотниках в небе

За нелегальный полет можно получить крупный штраф Фото: Сергей Русанов © URA.RU

После запрета на использование дронов власти в Пермском крае призывают жителей сообщать о появлении беспилотников в небе. Так, соответствующее объявление появилось на странице администрации Октябрьского городского округа в соцсети «ВКонтакте».

«В случае обнаружения использования беспилотных летательных аппаратов сообщить в ЕДДС по телефону 112 или в дежурную часть ОМВД», — говорится в сообщении. Чиновники напоминают, что за нелегальный запуск БПЛА нарушителю грозит штраф до 50 тысяч рублей. При этом, как отмечают в мэрии Октябрьского округа, для получения разрешения на полеты, можно обратиться к местным властям.

Запрет на использовании на территории Пермского края беспилотных летательных аппаратов введен с 1 декабря 2022 года. В министерстве территориальной безопасности Прикамья говорили, что решение принято, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».