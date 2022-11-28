В Пермском крае введен запрет на запуск дронов и беспилотников

Запрет на использование дронов вводится с 1 декабря Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

В Пермском крае введен запрет на использовании на территории региона беспилотных летательных аппаратов, в том числе дронов. Соответствующее решение принял краевой оперштаб по обеспечению базовой готовности, говорится telegram-канале министерства территориальной безопасности Прикамья.

«С 1 декабря 2022 года на территории региона запрещается использование беспилотных воздушных судов (летательных аппаратов, дронов). Это означает, что уполномоченные органы приостанавливают выдачу разрешений на полеты над территориями населенных пунктов и использование воздушного пространства», — сказано в сообщении минтербезопасности Пермского края. Отмечается, что такое решение принято для того, «чтобы обеспечить безопасность инфраструктуры, промышленных и стратегических объектов».

Запрет не распространяется организации, эксплуатирующие объекты водоснабжения и водоотведения, ТЭК Прикамья, а также органы власти и местного самоуправления. Ответственность за нарушение запрета на запуск дронов предусматривается статьей 11.4 КоАП РФ (нарушение правил использования воздушного пространства).

Ранее стало известно, что штаб теробороны рассматривает возможность запрета на полеты дронов. Решение связано с появлением квадрокоптеров над территорией предприятия «Мотовилихинские заводы», которое помимо прочего производит вооружение для армии.