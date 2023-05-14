14 мая 2023

В Тюменской области за сутки сбили двух школьниц на пешеходных переходах

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, пешеходный переход, дорожный знак, зебра
ДТП с участием школьниц произошло на пешеходных переходах Фото:

В селе Казанское (Тюменская область) на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Еще одно ДТП с участие 14-летней школьницы произошло в Тюмени.

«На яркой издалека заметной „зебре“ сегодня на улице Ленина в селе Казанском 28-летний автомобилист на „Ладе“ сбил 10-летнюю школьницу», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что девочка шла в магазин.

У ребенка диагностировали травму ноги и ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают, почему 28-летний водитель не пропустил школьницу на пешеходном переходе.

Также в Тюмени на переходе на улице Геологоразведчиков сбили 14-летнюю девочку, которая передвигалась на роликах. «Водитель пояснила, что пропустила группу пешеходов, а девочку не заметила», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

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В селе Казанское (Тюменская область) на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Еще одно ДТП с участие 14-летней школьницы произошло в Тюмени. «На яркой издалека заметной „зебре“ сегодня на улице Ленина в селе Казанском 28-летний автомобилист на „Ладе“ сбил 10-летнюю школьницу», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что девочка шла в магазин. У ребенка диагностировали травму ноги и ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают, почему 28-летний водитель не пропустил школьницу на пешеходном переходе. Также в Тюмени на переходе на улице Геологоразведчиков сбили 14-летнюю девочку, которая передвигалась на роликах. «Водитель пояснила, что пропустила группу пешеходов, а девочку не заметила», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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