В Тюменской области за сутки сбили двух школьниц на пешеходных переходах

15 мая 2023 в 20:54 Размер текста - 17 +

ДТП с участием школьниц произошло на пешеходных переходах Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В селе Казанское (Тюменская область) на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Еще одно ДТП с участие 14-летней школьницы произошло в Тюмени. «На яркой издалека заметной „зебре“ сегодня на улице Ленина в селе Казанском 28-летний автомобилист на „Ладе“ сбил 10-летнюю школьницу», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что девочка шла в магазин. У ребенка диагностировали травму ноги и ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают, почему 28-летний водитель не пропустил школьницу на пешеходном переходе. Также в Тюмени на переходе на улице Геологоразведчиков сбили 14-летнюю девочку, которая передвигалась на роликах. «Водитель пояснила, что пропустила группу пешеходов, а девочку не заметила», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.

В селе Казанское (Тюменская область) на пешеходном переходе автомобиль сбил 10-летнюю девочку. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции. Еще одно ДТП с участие 14-летней школьницы произошло в Тюмени. «На яркой издалека заметной „зебре“ сегодня на улице Ленина в селе Казанском 28-летний автомобилист на „Ладе“ сбил 10-летнюю школьницу», — говорится в сообщении ведомства. Отмечается, что девочка шла в магазин. У ребенка диагностировали травму ноги и ушибы. Сотрудники ГИБДД устанавливают, почему 28-летний водитель не пропустил школьницу на пешеходном переходе. Также в Тюмени на переходе на улице Геологоразведчиков сбили 14-летнюю девочку, которая передвигалась на роликах. «Водитель пояснила, что пропустила группу пешеходов, а девочку не заметила», — рассказали в пресс-службе ГИБДД.