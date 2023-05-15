На пермском авиационном фестивале «Крылья Пармы» меняется хедлайнер

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Летная группа Стрижи на авиашоу в честь Дня города. Челябинск, авиашоу, зрители, аэродром шагол
Пермский авиафестиваль запланирован на лето Фото:

Новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы» может стать авиационная группа высшего пилотажа «Русь». Ранее сообщалось, что на празднике выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Вероятнее всего, изменится и место проведения фестиваля, считают источники, близкие к организаторам мероприятия.

«Организаторы (фестиваля „Крылья Пармы“ — прим. URA.RU) отказались от первоначального плана, согласно которому шоу должно пройти на территории военной базы „Сокол“, где собирались выступить представители авиагруппы высшего пилотажа ВКС РФ „Русские Витязи“. <…> База не сможет принять зрителей из соображений безопасности. Также не получится увидеть в прикамской столице выступление „Русских Витязей“. <…> Предварительные договоренности достигнуты с авиагруппой высшего пилотажа „Русь“», — сообщают источники, передает «Коммерсант-Прикамье».

По данным собеседников издания, сейчас в качестве возможных площадок рассматриваются аэродром Фролово и набережная Камы. Праздник запланирован на 8 июля.

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Новым хедлайнером пермского фестиваля «Крылья Пармы» может стать авиационная группа высшего пилотажа «Русь». Ранее сообщалось, что на празднике выступит пилотажная группа «Русские Витязи». Вероятнее всего, изменится и место проведения фестиваля, считают источники, близкие к организаторам мероприятия. «Организаторы (фестиваля „Крылья Пармы“ — прим. URA.RU) отказались от первоначального плана, согласно которому шоу должно пройти на территории военной базы „Сокол“, где собирались выступить представители авиагруппы высшего пилотажа ВКС РФ „Русские Витязи“. <…> База не сможет принять зрителей из соображений безопасности. Также не получится увидеть в прикамской столице выступление „Русских Витязей“. <…> Предварительные договоренности достигнуты с авиагруппой высшего пилотажа „Русь“», — сообщают источники, передает «Коммерсант-Прикамье». По данным собеседников издания, сейчас в качестве возможных площадок рассматриваются аэродром Фролово и набережная Камы. Праздник запланирован на 8 июля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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