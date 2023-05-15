Россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября

В начале сентября текущего года пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Об этом сообщили российские участники рынка и автоэксперты.
«С 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков, предупреждает „Общероссийское объединение пассажиров“. Причина связана с новыми требования закона — специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы», — сообщает РБК, ссылаясь на письмо председателя объединения Ильи Зотова, направленное первому зампреду Совфеда РФ Андрею Турчаку.
В своем обращении активисты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступление части поправок в так называемый «закон о такси», который был принят в 2022 году. Он подразумевает в каждом регионе страны создание трех реестров: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных должна заняться федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен выступить Минтранс.
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