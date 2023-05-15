15 мая 2023

Россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября

РБК: c 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Машины такси на улицах города. Екатеринбург, такси, яндекс такси, перевозка пассажиров, услуги перевозки
Участники рынка предупреждают о проблемах в работе такси в начале сентября Фото:

В начале сентября текущего года пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Об этом сообщили российские участники рынка и автоэксперты.

«С 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков, предупреждает „Общероссийское объединение пассажиров“. Причина связана с новыми требования закона — специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы», — сообщает РБК, ссылаясь на письмо председателя объединения Ильи Зотова, направленное первому зампреду Совфеда РФ Андрею Турчаку.

В своем обращении активисты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступление части поправок в так называемый «закон о такси», который был принят в 2022 году. Он подразумевает в каждом регионе страны создание трех реестров: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных должна заняться федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен выступить Минтранс.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В начале сентября текущего года пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Об этом сообщили российские участники рынка и автоэксперты. «С 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков, предупреждает „Общероссийское объединение пассажиров“. Причина связана с новыми требования закона — специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы», — сообщает РБК, ссылаясь на письмо председателя объединения Ильи Зотова, направленное первому зампреду Совфеда РФ Андрею Турчаку. В своем обращении активисты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступление части поправок в так называемый «закон о такси», который был принят в 2022 году. Он подразумевает в каждом регионе страны создание трех реестров: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных должна заняться федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен выступить Минтранс.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...