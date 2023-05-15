Россиян предупредили о проблемах в работе такси с 1 сентября

РБК: c 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков

16 мая 2023 в 02:32 Размер текста - 17 +

Участники рынка предупреждают о проблемах в работе такси в начале сентября Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В начале сентября текущего года пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Об этом сообщили российские участники рынка и автоэксперты. «С 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков, предупреждает „Общероссийское объединение пассажиров“. Причина связана с новыми требования закона — специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы», — сообщает РБК, ссылаясь на письмо председателя объединения Ильи Зотова, направленное первому зампреду Совфеда РФ Андрею Турчаку. В своем обращении активисты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступление части поправок в так называемый «закон о такси», который был принят в 2022 году. Он подразумевает в каждом регионе страны создание трех реестров: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных должна заняться федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен выступить Минтранс.

В начале сентября текущего года пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков. Об этом сообщили российские участники рынка и автоэксперты. «С 1 сентября пользователи такси могут столкнуться с дефицитом перевозчиков, предупреждает „Общероссийское объединение пассажиров“. Причина связана с новыми требования закона — специальными реестрами таксистов, которых пока нет нигде, кроме Москвы», — сообщает РБК, ссылаясь на письмо председателя объединения Ильи Зотова, направленное первому зампреду Совфеда РФ Андрею Турчаку. В своем обращении активисты просят перенести на сентябрь 2024 года срок вступление части поправок в так называемый «закон о такси», который был принят в 2022 году. Он подразумевает в каждом регионе страны создание трех реестров: службы заказа такси, перевозчиков и легковых такси. Обработкой полученных данных должна заняться федеральная государственная информационная система легковых такси. Оператором должен выступить Минтранс.