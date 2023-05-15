Челябинск попал в тройку лидеров по росту цен на новостройки

Новое жилье в городе-миллионнике подорожало на 11 процентов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинск попал в тройку лидеров среди городов-миллионников, где за минувший год максимально выросли цены на новостройки. Рост с апреля 2022 по апрель 2023 года составил 11,1%, а стоимость квадратного метра жилья превысила 93 тысячи рублей.

«Лидером по годовому росту цен на квартиры в новостройках среди городов-миллионников стала Пермь, где средняя цена одного квадратного метра выросла на 15,3% до 118,6 тысяч рублей. На втором месте рейтинга Омск с ростом на 12,3% (до 108,1 тысяч рублей). Далее следуют Челябинск (+11,1%, до 93,6 тысяч рублей) и Краснодар (+10,8%, до 141,7 тысяч рублей)», — цитируют «РБК-Недвижимость» результаты анализа экспертов «Бест-Новострой».

На пятом месте оказался Волгоград с ростом 9,9% и стоимостью «квадрата» 97,3 тысяч рублей. В рейтинге указано, что Москва заняла лишь девятую строчку списка со средней стоимостью нового жилья 494,3 тысяч рублей за квадратный метр, что больше прошлогодних показателей на 5,6%

«Лидерство Перми, Омска и Челябинска обусловлено тем, что на рынок вышли новые проекты и корпуса в уже существующих новостройках. Рост издержек застройщиков, изменение экономической ситуации привели к тому, что во многих новых проектах цены даже на котловане значительно превышали средние по городу», уточнила основатель компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Ранее стало известно, что челябинцы предпочитают брать в ипотеку вторичное жилье. В регионе в апреле 2023 года отмечена самая высокая доля ипотечных сделок со вторичной недвижимостью среди городов России — более 80%.