Депутат заксобрания ЯНАО обсудил с молодежью перспективы туризма в регионе

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обсудил со стажерами проекта «Время первых» перспективы развития экотуризма на Ямале. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канала.
«Развитие экотуризма на Ямале обсудили сегодня со стажерами проекта „Время первых“. Девушки рассказали о своих идеях по привлечению отдыхающих на Ямал. <…> Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов, эффективность которых, уверен, оценят многие», — говорится в сообщении.
Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя. Он пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах.
Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.