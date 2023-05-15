15 мая 2023
14 мая 2023
13 мая 2023

Депутат заксобрания ЯНАО обсудил с молодежью перспективы туризма в регионе

Депутат Ситников обсудил с участниками проекта «Время первых» перспективы туризма на Ямале
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Природа Ямало-Ненецкого автономного округа, север, тундра, арктика, озеро, водоем, ямал, природа ямала, вид сверху, осень, с квадрокоптера
Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов (А. Ситников) Фото:

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обсудил со стажерами проекта «Время первых» перспективы развития экотуризма на Ямале. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канала.

«Развитие экотуризма на Ямале обсудили сегодня со стажерами проекта „Время первых“. Девушки рассказали о своих идеях по привлечению отдыхающих на Ямал. <…> Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов, эффективность которых, уверен, оценят многие», — говорится в сообщении.

Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя. Он пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обсудил со стажерами проекта «Время первых» перспективы развития экотуризма на Ямале. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канала. «Развитие экотуризма на Ямале обсудили сегодня со стажерами проекта „Время первых“. Девушки рассказали о своих идеях по привлечению отдыхающих на Ямал. <…> Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов, эффективность которых, уверен, оценят многие», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя. Он пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...