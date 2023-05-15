Депутат заксобрания ЯНАО обсудил с молодежью перспективы туризма в регионе

Депутат Ситников обсудил с участниками проекта «Время первых» перспективы туризма на Ямале

16 мая 2023 в 05:35 Размер текста - 17 +

Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов (А. Ситников) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обсудил со стажерами проекта «Время первых» перспективы развития экотуризма на Ямале. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канала. «Развитие экотуризма на Ямале обсудили сегодня со стажерами проекта „Время первых“. Девушки рассказали о своих идеях по привлечению отдыхающих на Ямал. <…> Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов, эффективность которых, уверен, оценят многие», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя. Он пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах.

Депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников обсудил со стажерами проекта «Время первых» перспективы развития экотуризма на Ямале. Об этом он рассказал в своем официальном telegram-канала. «Развитие экотуризма на Ямале обсудили сегодня со стажерами проекта „Время первых“. Девушки рассказали о своих идеях по привлечению отдыхающих на Ямал. <…> Будем сотрудничать и помогать в реализации проектов, эффективность которых, уверен, оценят многие», — говорится в сообщении. Ранее URA.RU сообщало, что депутат заксобрания ЯНАО от партии «Единая Россия» Алексей Ситников во время встречи с семьями военнослужащих из Нового Уренгоя. Он пообещал решить в ближайшее время вопрос с установкой входной и межкомнатной двери в квартирах.