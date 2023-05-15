По словам очевидцев, мужчину резал себя и звал скорую
Окровавленный мужчина, напугавший посетителей магазина «Находка» в одном из микрорайонов Перми, обливал себя розжигом и звал скорую. По мнению очевидцев, он был в состоянии сильного наркотического опьянения.
«<…> наркоман весь в крови в Верхней Курье бегал по магазину и обливал себя розжигом, звал скорую. Приехал наряд. Спустя два часа его скрутили, пострадавших нет», — указано в группе «ЧП Пермь — Новости» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на слова горожан.
Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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