15 мая 2023

Пермяков напугал окровавленный наркоман, который обливал себя розжигом и звал скорую. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Пермь, машина скорой медицинской помощи, скорая помошь
По словам очевидцев, мужчину резал себя и звал скорую Фото:

Окровавленный мужчина, напугавший посетителей магазина «Находка» в одном из микрорайонов Перми, обливал себя розжигом и звал скорую. По мнению очевидцев, он был в состоянии сильного наркотического опьянения.

«<…> наркоман весь в крови в Верхней Курье бегал по магазину и обливал себя розжигом, звал скорую. Приехал наряд. Спустя два часа его скрутили, пострадавших нет», — указано в группе «ЧП Пермь — Новости» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на слова горожан.

Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

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Окровавленный мужчина, напугавший посетителей магазина «Находка» в одном из микрорайонов Перми, обливал себя розжигом и звал скорую. По мнению очевидцев, он был в состоянии сильного наркотического опьянения. «<…> наркоман весь в крови в Верхней Курье бегал по магазину и обливал себя розжигом, звал скорую. Приехал наряд. Спустя два часа его скрутили, пострадавших нет», — указано в группе «ЧП Пермь — Новости» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на слова горожан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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