Пермяков напугал окровавленный наркоман, который обливал себя розжигом и звал скорую. Видео

16 мая 2023 в 07:44 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, мужчину резал себя и звал скорую Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Окровавленный мужчина, напугавший посетителей магазина «Находка» в одном из микрорайонов Перми, обливал себя розжигом и звал скорую. По мнению очевидцев, он был в состоянии сильного наркотического опьянения. «<…> наркоман весь в крови в Верхней Курье бегал по магазину и обливал себя розжигом, звал скорую. Приехал наряд. Спустя два часа его скрутили, пострадавших нет», — указано в группе «ЧП Пермь — Новости» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на слова горожан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.

Окровавленный мужчина, напугавший посетителей магазина «Находка» в одном из микрорайонов Перми, обливал себя розжигом и звал скорую. По мнению очевидцев, он был в состоянии сильного наркотического опьянения. «<…> наркоман весь в крови в Верхней Курье бегал по магазину и обливал себя розжигом, звал скорую. Приехал наряд. Спустя два часа его скрутили, пострадавших нет», — указано в группе «ЧП Пермь — Новости» в соцсети «Вконтакте» со ссылкой на слова горожан. Корреспондент URA.RU направил запрос в пресс-службу ГУ МВД России по Пермскому краю. Ответ ожидается.